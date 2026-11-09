¿Por qué la cabeza de un joven de 23 años quedó inclinada a 90 grados?

Médicos iraníes han documentado una condición médica rara e inusual. La cabeza de un joven de 23 años quedó inclinada a 90 grados debido a que los músculos de su cuello perdieron la capacidad de sostenerla. Los especialistas atribuyen esta condición al consumo prolongado de drogas durante varios años.

Estudiado por médicos de la Universidad de Ciencias Médicas de Isfahán, este caso está relacionado con la cifoescoliosis cervical (CKS), también conocida como «síndrome de la cabeza caída». Esta enfermedad se caracteriza por la debilidad de los músculos que sostienen el cuello, lo que impide soportar el peso de la cabeza.

Por lo general, este síndrome se asocia con miopatías mitocondriales, miopatías congénitas, enfermedades de las neuronas motoras o defectos anatómicos. Sin embargo, los médicos iraníes identificaron un caso no registrado previamente en la literatura médica, causado por el consumo crónico de estupefacientes.

El paciente de 23 años vivía en condiciones socioeconómicas difíciles. Su historial médico incluía un trastorno depresivo grave y dependencia a la heroína, el opio y las anfetaminas.

Los médicos señalaron que, tras cada consumo de anfetaminas, el paciente permanecía en una posición encorvada durante largos periodos. La repetición constante de este proceso agravó gradualmente las deformidades en sus vértebras cervicales.

Las pruebas médicas mostraron resultados normales en los nervios craneales, la fuerza muscular y el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, la tomografía computarizada reveló una grave deformidad de cifoescoliosis en las vértebras cervicales C3, C4 y C5.

Tras evaluar la gravedad, los médicos decidieron realizar una cirugía en tres etapas para restaurar las vértebras cervicales. Durante la operación, se retiró la parte ósea deformada y se devolvió el cuello a su posición anatómica correcta.

La cirugía fue un éxito. Un día después, el paciente pudo caminar con la ayuda de un collarín cervical. Tres días después, recibió el alta hospitalaria.

Se supo que el joven había intentado tratarse con remedios tradicionales y a base de hierbas, pero al no aliviar sus síntomas, se vio obligado a buscar ayuda médica profesional.

Tras la operación, el paciente pasó por varias revisiones psiquiátricas y logró dejar el consumo de drogas. Los resultados de un año de seguimiento son positivos, con una mejora significativa en el estado de las vértebras y la estructura corporal.

«Descubrimos que el abuso de drogas contribuyó al desarrollo de una cifosis cervical grave. Las sustancias no afectan directamente al sistema musculoesquelético. Por el contrario, el proceso es indirecto: tras consumir la sustancia, el paciente permanece en una postura fija durante mucho tiempo. En pocos meses, esto provoca cambios en el sistema muscular y óseo, derivando en cifoescoliosis», escribieron los médicos iraníes en su informe científico.

Se destaca que esta relación, previamente no documentada, entre la adicción a drogas duras y el síndrome de la cabeza caída ha sido denominada «síndrome de intoxicación». Esta condición demuestra que el consumo de drogas puede tener efectos graves no solo por toxicidad directa, sino también por posturas corporales inadecuadas y prolongadas.