Un padre entra armado en el hospital para salvar a su hijo

Esta historia ocurrida en Texas, Estados Unidos, demuestra hasta qué punto pueden ser poderosos el amor de un padre y el deseo de luchar por su hijo. Después de sufrir un derrame cerebral grave y caer en coma, los médicos concluyeron que un joven llamado George Pickering tenía muerte cerebral.

Después, el personal médico comenzó a prepararse para desconectarlo del aparato que lo mantenía con vida. Incluso habían iniciado los trámites para registrar sus órganos como donaciones.

Sin embargo, el padre de George no creía que su hijo hubiera muerto. Al sentir que los médicos se apresuraban en su diagnóstico, entró en el hospital con una pistola y se quedó encerrado en la habitación donde estaba su hijo.

Poco después, varios agentes de policía llegaron al hospital. Aun así, durante una tensa situación que duró unas tres horas, el padre sostuvo la mano de su hijo y le pidió que diera alguna señal.

El gesto de su hijo despejó todas las dudas

Un rato después, George, que seguía en coma, apretó con fuerza la mano de su padre varias veces en respuesta a sus palabras. Ese gesto demostró que el cerebro del joven no había dejado de funcionar por completo y que aún estaba vivo.

Después de eso, el padre se entregó tranquilamente a la policía. Fue detenido por utilizar ilegalmente un arma y pasó casi un año en prisión.

Sin embargo, su firme decisión de impedir que desconectaran a su hijo contribuyó a salvar la vida de George. Cuando los médicos reanudaron el tratamiento, el estado del joven mejoró y se recuperó por completo.

Más tarde, George declaró en una entrevista sobre lo que hizo su padre: