Al menos 18 muertos y más de mil hospitalizados tras intoxicación por alcohol adulterado en India
En el estado indio de Manipur , al menos 18 personas han fallecido y más de mil ciudadanos han sido hospitalizados. Así lo informó a la agencia ANI el líder de la facción del «Congreso Nacional Indio» en la asamblea legislativa estatal, Meghachandra Singh .
Según Singh, la bebida contenía metanol , lo que provocó graves problemas de salud en las víctimas, incluyendo complicaciones renales severas.
Dinámica de hospitalizaciones y advertencias de las autoridades
El parlamentario añadió que el viernes, 600 personas, y el sábado por la mañana otras 300 personas fueron ingresadas en centros médicos.
Las autoridades estatales instaron a los residentes que hayan consumido alcohol de origen dudoso o presenten síntomas de intoxicación a buscar ayuda médica de inmediato. También se recomendó no automedicarse y conservar los envases de las bebidas sospechosas.
Indicador / Evento
Información y detalles
Situación actual (Estado de Manipur)
Al menos 18 muertos, más de 1000 hospitalizados
Causa de la intoxicación
Metanol en la bebida alcohólica (incluyendo daño renal)
Ritmo de hospitalización
Viernes: 600 personas, sábado por la mañana: 300 más
Incidente similar (Assam, febrero de 2019)
Más de 140 muertos, cerca de 300 hospitalizados
Historial de tragedias similares
En febrero de 2019, en el estado indio de Assam , el consumo de alcohol adulterado causó la muerte de más de 140 personas, y cerca de 300 fueron hospitalizadas. Según datos preliminares, en aquel caso también se detectó metanol y la policía detuvo a 12 personas sospechosas de producción ilegal.
En su opinión, ¿qué medidas de control y prevención son más eficaces para evitar la propagación de alcohol adulterado? ¡Deje sus comentarios!
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