En el estado indio de Manipur , al menos 18 personas han fallecido y más de mil ciudadanos han sido hospitalizados. Así lo informó a la agencia ANI el líder de la facción del «Congreso Nacional Indio» en la asamblea legislativa estatal, Meghachandra Singh .

Según Singh, la bebida contenía metanol , lo que provocó graves problemas de salud en las víctimas, incluyendo complicaciones renales severas.

Dinámica de hospitalizaciones y advertencias de las autoridades

El parlamentario añadió que el viernes, 600 personas, y el sábado por la mañana otras 300 personas fueron ingresadas en centros médicos.

Las autoridades estatales instaron a los residentes que hayan consumido alcohol de origen dudoso o presenten síntomas de intoxicación a buscar ayuda médica de inmediato. También se recomendó no automedicarse y conservar los envases de las bebidas sospechosas.