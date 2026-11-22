El consumo de alcohol de mala calidad y adulterado en el estado indio de Manipur ha tenido graves consecuencias. Hasta ahora, al menos 11 personas han fallecido y más de 180 ciudadanos han sido hospitalizados. En la mayoría de las víctimas se han detectado signos de intoxicación por metanol, según informó Reuters.

Se ha informado que cientos de personas que consumieron alcohol de producción local comenzaron a sentirse mal. Los pacientes en estado grave fueron trasladados a centros médicos. Tras enterarse del incidente, el ministro principal del estado, Hemchand Yumnam, visitó dos hospitales donde están siendo atendidas las víctimas.

En una reunión con la dirección de los centros médicos, prestó especial atención a la cuestión de proporcionar la asistencia necesaria a los pacientes.

«He ordenado a la dirección de ambos hospitales que brinden atención médica de calidad a los pacientes y creen todas las condiciones necesarias», declaró.

Según los medios locales, la mayoría de los hospitalizados presentaban síntomas de intoxicación por metanol. El gobierno ha movilizado a médicos especialistas y ha suministrado los medicamentos necesarios para las víctimas. Asimismo, se están tomando medidas para determinar las causas del incidente e investigar los casos de intoxicación.

Ya se han observado tragedias relacionadas con el alcohol adulterado anteriormente

Casos de intoxicación masiva de este tipo se han registrado no solo en la India, sino también en otros países.

En particular, en 2025, 45 personas murieron en Rusia como consecuencia del consumo de alcohol adulterado. Ese mismo año, 33 personas fallecieron en Turquía debido a una intoxicación por alcohol artesanal, 14 de las cuales eran ciudadanos uzbekos.

Además, en 2024, 54 personas murieron en el estado indio de Tamil Nadu tras una intoxicación por metanol contenido en bebidas alcohólicas.

Los expertos subrayan que las bebidas alcohólicas contaminadas con metanol son extremadamente peligrosas para la vida humana. La reciente tragedia en Manipur ha demostrado una vez más la importancia del control sobre los productos de mala calidad y falsificados.