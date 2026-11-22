El famoso club de Río de Janeiro, Flamengo, se ha proclamado campeón de Brasil antes de tiempo, a falta de 2 jornadas para el final de la Serie A brasileña. En la 36ª jornada, el equipo empató 1-1 contra uno de sus principales perseguidores, Palmeiras, resultado suficiente para asegurar las medallas de oro.

Defensa del título y 10º trofeo histórico

De este modo, Flamengo ha defendido con éxito el título de campeón logrado la temporada pasada y se ha convertido por 10ª vez en el mejor club de Brasil. Con esta cifra, el gigante de Río de Janeiro ocupa el 2º lugar en la historia del fútbol brasileño. El récord absoluto pertenece al Palmeiras, con 12 títulos de campeón.

Una plantilla campeona adornada con estrellas europeas

El éxito de esta temporada se debe en gran medida a la llegada de jugadores estrella con gran experiencia en los mejores clubes europeos. Actualmente, los siguientes centrocampistas de renombre defienden los colores del Flamengo:

Jorginho — experimentado centrocampista defensivo, conocido por su trayectoria en el Chelsea y el Arsenal de Londres;

Saúl Ñíguez — centrocampista español, famoso por su larga carrera en el Atlético de Madrid;

Lucas Paquetá — uno de los centrocampistas líderes de la selección nacional de Brasil.

Estadísticas de la temporada victoriosa del Flamengo

Indicadores Detalles y hechos Competición Campeonato Brasileño (Serie A) Partido decisivo 36ª jornada: Flamengo 1-1 Palmeiras Fecha de la coronación A 2 jornadas del final Títulos en la historia del club 10º título de campeón (2ª temporada consecutiva) Posición en la tabla histórica 2º lugar (récord del Palmeiras con 12 títulos) Estrellas en la plantilla Jorginho, Saúl Ñíguez, Lucas Paquetá

¿Crees que el actual Flamengo, con estrellas como Jorginho, Saúl y Lucas Paquetá, es capaz de ganar también la Copa Libertadores, el torneo más fuerte de Sudamérica?

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