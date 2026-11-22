En el estado de Virginia, EE. UU., un niño menor de 5 años falleció debido a complicaciones relacionadas con el sarampión. Este es el primer caso de muerte registrado por esta enfermedad en el estado desde 1978.

El Departamento de Salud del estado de Virginia informó sobre este hecho el 20 de noviembre.

Según el comunicado oficial, el menor de entre 0 y 4 años dio positivo en las pruebas de sarampión. Por respeto a la privacidad de la familia, no se ha revelado la edad exacta ni otros detalles.