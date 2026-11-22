Primera muerte por sarampión en EE. UU. desde 1978
En el estado de Virginia, EE. UU., un niño menor de 5 años falleció debido a complicaciones relacionadas con el sarampión. Este es el primer caso de muerte registrado por esta enfermedad en el estado desde 1978.
El Departamento de Salud del estado de Virginia informó sobre este hecho el 20 de noviembre.
Según el comunicado oficial, el menor de entre 0 y 4 años dio positivo en las pruebas de sarampión. Por respeto a la privacidad de la familia, no se ha revelado la edad exacta ni otros detalles.
La tragedia ocurre en un momento de aumento de casos de sarampión en el estado. Según datos oficiales, hasta el 19 de noviembre, se han registrado 220 casos de sarampión en Virginia desde principios de 2026, la cifra más alta desde 1988.
De los casos registrados, 179 correspondían a personas no vacunadas y el estado de vacunación de 39 personas era desconocido. Solo dos pacientes habían sido vacunados contra el sarampión.
Los expertos destacan que la vacunación es la medida de protección más eficaz para prevenir el sarampión. El Departamento de Salud de Virginia ha instado a la población a verificar su estado de vacunación y a consultar a profesionales médicos si es necesario.
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