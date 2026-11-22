El legendario club argentino Boca Juniors conquistó el título de la Copa Sudamericana en la temporada 2026. En el partido final decisivo, el club de Buenos Aires se impuso con una victoria contundente de 2-0 sobre el equipo brasileño Atlético Mineiro.

Un 3er título histórico y 21 años de espera

Al marcar un gol en cada tiempo, los argentinos no dieron ninguna oportunidad a su rival. De esta manera, Boca Juniors regresa al trono de este prestigioso torneo tras una larga pausa de 21 años, convirtiéndose en campeón de la Copa Sudamericana por tercera vez en su historia (el club ya había triunfado en 2004 y 2005).

Hegemonía argentina y 6 años de mala racha para los clubes brasileños

Esta final confirmó una vez más dos tendencias importantes en el fútbol de clubes sudamericano:

La 3ra victoria consecutiva de Argentina: En las últimas tres temporadas, la Copa Sudamericana ha sido ganada solo por equipos argentinos; Racing y Lanús fueron los campeones en los dos años anteriores.

La «maldición de la final» de Brasil: Durante los últimos 6 años, solo los clubes brasileños han perdido las finales de la competición. En este periodo, Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro y dos veces el Atlético Mineiro han caído en los encuentros decisivos.

Final de la Copa Sudamericana 2026 y estadísticas históricas

Indicadores Detalles y hechos Partido final Boca Juniors 2-0 Atlético Mineiro Distribución de goles 1 gol en el 1er tiempo, 1 gol en el 2do tiempo Títulos de Boca Juniors 3er campeonato (2004, 2005, 2026) Serie argentina 3 ganadores en 3 años (Racing, Lanús, Boca Juniors) Antirrécord brasileño Derrota en las últimas 6 finales

¿A qué cree que se debe esta superioridad de los equipos argentinos en el segundo torneo de clubes de Sudamérica: disciplina táctica o carácter en las finales?

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