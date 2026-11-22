Los jóvenes judocas uzbekos terminan 5º en el campeonato mundial: oro para Masharipov
En el campeonato mundial juvenil celebrado en Taskent durante tres días, el equipo nacional de Uzbekistán ganó tres medallas. Muhammadjon Masharipov se convirtió en campeón mundial, Sa’dulla Ravshanov obtuvo la plata y Fazliddin Rafikov se llevó la medalla de bronce. Uzbekistán se situó entre las cinco mejores selecciones del mundo en la clasificación general.
La «Olympic City» de nuestra capital reunió durante tres días a las jóvenes estrellas del judo mundial. En la competición, en la que participaron cerca de 600 atletas menores de 21 años de 78 países, los judocas uzbekos obtuvieron resultados notables.
Nuestro equipo nacional acumuló una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Este resultado aseguró a Uzbekistán el 5º puesto en la clasificación general.
Muhammadjon Masharipov — ¡campeón mundial!
Muhammadjon Masharipov (-60 kg) entregó la única medalla de oro al equipo nacional de Uzbekistán. Nuestro joven judoca superó a todos sus rivales en su categoría de peso y se proclamó campeón mundial.
El éxito de Masharipov fue el resultado más importante para el equipo uzbeko en la competición. Su medalla de oro fue decisiva para que nuestro país ocupara uno de los puestos más altos en la clasificación general.
Plata para Ravshanov, bronce para Rafikov
Otros dos representantes del equipo nacional de Uzbekistán también subieron al podio.
Sa’dulla Ravshanov (-81 kg) — medallista de plata del campeonato mundial.
Fazliddin Rafikov (+100 kg) — medallista de bronce de la competición.
De esta manera, los judocas uzbekos alegraron a sus compatriotas con tres tipos de resultados: medallas de oro, plata y bronce.
Rusia primera, Japón cuarta
En la clasificación general, la Federación de Rusia ocupó el primer lugar con 4 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce.
El equipo de Turquía quedó segundo con 2 medallas de oro y 1 de plata. Los representantes de Francia también ganaron 2 medallas de oro y, con una de bronce, se situaron entre los tres mejores.
Japón, considerado la cuna del judo, ocupó el cuarto lugar con 1 medalla de oro, 2 de plata y 5 de bronce. El equipo de Uzbekistán, al terminar 5º, se colocó entre los cinco mejores.
Los cinco mejores del campeonato mundial
Puesto
País
Oro
Plata
Bronce
1
Rusia
4
2
4
2
Turquía
2
1
0
3
Francia
2
0
1
4
Japón
1
2
5
5
Uzbekistán
1
1
1
El resultado en Taskent — un paso importante para el judo uzbeko
La posición del equipo de Uzbekistán entre los cinco mejores en el campeonato mundial, donde participaron casi 600 atletas de 78 países, demostró una vez más el potencial de nuestros jóvenes judocas.
Especialmente el hecho de que Muhammadjon Masharipov se convirtiera en campeón mundial, y que Sa’dulla Ravshanov y Fazliddin Rafikov también ganaran medallas, es un resultado gratificante. La competición celebrada en nuestra capital fue para los jóvenes deportistas uzbekos no solo una oportunidad para ganar medallas, sino también para demostrar su fuerza en el ámbito internacional.
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