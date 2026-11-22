En el campeonato mundial juvenil celebrado en Taskent durante tres días, el equipo nacional de Uzbekistán ganó tres medallas. Muhammadjon Masharipov se convirtió en campeón mundial, Sa’dulla Ravshanov obtuvo la plata y Fazliddin Rafikov se llevó la medalla de bronce. Uzbekistán se situó entre las cinco mejores selecciones del mundo en la clasificación general.

La «Olympic City» de nuestra capital reunió durante tres días a las jóvenes estrellas del judo mundial. En la competición, en la que participaron cerca de 600 atletas menores de 21 años de 78 países, los judocas uzbekos obtuvieron resultados notables.

Nuestro equipo nacional acumuló una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Este resultado aseguró a Uzbekistán el 5º puesto en la clasificación general.

Muhammadjon Masharipov — ¡campeón mundial!

Muhammadjon Masharipov (-60 kg) entregó la única medalla de oro al equipo nacional de Uzbekistán. Nuestro joven judoca superó a todos sus rivales en su categoría de peso y se proclamó campeón mundial.