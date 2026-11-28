Telegram ha advertido a los propietarios de iPhone que utilizan versiones antiguas del sistema operativo iOS que podrían convertirse en blanco de ciberataques masivos. El fundador de la aplicación, Pavel Durov, señaló que, en algunos casos, basta con abrir un sitio web malicioso para acceder al smartphone sin autorización. Lo informó a través de su página en la red social X.

« Los usuarios de iPhone están siendo hackeados masivamente. Si su versión de iOS está aunque sea un poco desactualizada, todos sus datos están en riesgo. Basta con abrir un sitio web para que el teléfono sea hackeado. Estamos enviando esta advertencia a todos nuestros usuarios que utilizan versiones antiguas de iOS », escribió Pavel Durov.

El mensaje de advertencia enviado por Telegram a los usuarios también subraya que las versiones antiguas del sistema operativo contienen una serie de vulnerabilidades de seguridad. Estos fallos pueden permitir a los ciberdelincuentes acceder al dispositivo, poniendo en peligro los datos personales, mensajes y cuentas de los usuarios.

Por este motivo, la aplicación recomienda a los propietarios de iPhone instalar la última actualización disponible del sistema operativo iOS para garantizar la seguridad de sus dispositivos. Esto permite corregir las vulnerabilidades identificadas en el sistema y reducir el riesgo de posibles ciberataques.

Anteriormente, Apple también ha publicado varias actualizaciones especiales destinadas a corregir fallos de seguridad relacionados con el procesamiento de contenido web. En particular, en marzo de 2025, la empresa recomendó instalar la versión iOS 18.3.2. Esta actualización corrigió un problema de seguridad identificado en el motor WebKit del navegador.

Según Apple, un contenido web malicioso especialmente diseñado podría permitir salir del entorno seguro del navegador. La empresa también indicó que esta vulnerabilidad podría haber sido utilizada en ciberataques sofisticados contra personas que utilizaban versiones anteriores a iOS 17.2.

Además, en julio de 2026, Apple lanzó la actualización iOS 26.6, que incluía cerca de 90 correcciones relacionadas con la seguridad. La revista « Forbes », citando a expertos en ciberseguridad, informó que entre estas actualizaciones se encontraban correcciones destinadas a resolver vulnerabilidades relacionadas con el motor WebKit.

Los expertos subrayan la importancia de actualizar el sistema operativo del smartphone de manera oportuna en tales situaciones. Esto se debe a que las fallas de seguridad persistentes en versiones antiguas pueden afectar negativamente la protección de los datos personales y otra información importante en el dispositivo.