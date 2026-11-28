Nodirbek Abdusattorov entre los líderes del London Chess Classic 2026
En la capital británica, el prestigioso London Chess Classic 2026 ha concluido sus partidas de la 3ª ronda. Con una bolsa de premios oficial de 50 000 libras esterlinasde las cuales (15 000 para el ganador) , este torneo cuenta con el campeón vigente, el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov , defendiendo su título.
Resultados de Abdusattorov en las tres primeras rondas
En el grupo «Masters», 10 grandes maestros compiten durante 9 rondas. Tras comenzar con una victoria, nuestro compatriota empató en las dos siguientes partidas contra rivales experimentados:
1ª ronda: Victoria sólida ante el gran maestro local Shreyas Royal .
2ª ronda: Tablas contra otro destacado ajedrecista inglés, Michael Adams .
3ª ronda: Reparto de puntos ayer frente a la leyenda ucraniana, Vasyl Ivanchuk .
Situación de la tabla y partidas de la 4ª ronda
En la 3ª ronda, el estadounidense Levon Aronian venció a Michael Adams, colocándose como líder solitario con 2,5 puntos . Le siguen tres jugadores con 2 puntoscada uno.
Estadísticas
Información oficial
Formato y premios
10 participantes, 9 rondas; bolsa total — 50 000 libras (15 000 para el ganador)
Líder solitario (tras la 3ª ronda)
Levon Aronian (EE. UU.) — 2,5 puntos
Grupo perseguidor (2 puntos)
Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán), Andy Woodward, Gawain Jones
Partida de Abdusattorov en la 4ª ronda
Hoy, 28 de noviembre , jugará con negras contra el inglés de 39 años Gawain Jones.
Partida del líder en la 4ª ronda
Levon Aronian se enfrentará con negras a Vasyl Ivanchuk .
¿Crees que Nodirbek Abdusattorov, jugando con negras contra Gawain Jones hoy, podrá ganar y volver a situarse entre los líderes de la clasificación?
¡Deja tus comentarios y comparte esta noticia con quienes siguen el ajedrez uzbeko y la participación de Nodirbek Abdusattorov en Londres!
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