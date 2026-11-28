En la capital británica, el prestigioso London Chess Classic 2026 ha concluido sus partidas de la 3ª ronda. Con una bolsa de premios oficial de 50 000 libras esterlinasde las cuales (15 000 para el ganador) , este torneo cuenta con el campeón vigente, el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov , defendiendo su título.

Resultados de Abdusattorov en las tres primeras rondas

En el grupo «Masters», 10 grandes maestros compiten durante 9 rondas. Tras comenzar con una victoria, nuestro compatriota empató en las dos siguientes partidas contra rivales experimentados:

1ª ronda: Victoria sólida ante el gran maestro local Shreyas Royal .

2ª ronda: Tablas contra otro destacado ajedrecista inglés, Michael Adams .

3ª ronda: Reparto de puntos ayer frente a la leyenda ucraniana, Vasyl Ivanchuk .

Situación de la tabla y partidas de la 4ª ronda

En la 3ª ronda, el estadounidense Levon Aronian venció a Michael Adams, colocándose como líder solitario con 2,5 puntos . Le siguen tres jugadores con 2 puntoscada uno.