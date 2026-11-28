El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha lanzado una seria advertencia a los usuarios de iPhone en su canal. Según él, los dispositivos que ejecutan versiones obsoletas de iOS podrían estar en riesgo de ataques de hackers.

Durov destaca que el uso de una versión ligeramente antigua del sistema operativo puede amenazar la seguridad de los datos personales y las cuentas en el teléfono. En algunos casos, basta con abrir un sitio malicioso para que los atacantes accedan al dispositivo.

Por este motivo, se informa que Telegram ha comenzado a enviar mensajes de advertencia de seguridad a ciertos usuarios que utilizan versiones antiguas de iOS.

¿Cómo actualizar el iPhone?

Los usuarios que tengan el menú del teléfono en ruso pueden realizar la actualización siguiendo estos pasos:

1. Abra la aplicación « Nastroyki ».

2. Vaya a la sección « Osnovnie ».

3. Seleccione la opción « Obnovleniye PO ».

4. Si hay una nueva versión disponible, pulse « Obnovit seychas » o « Zagruzit i ustanovit ».

5. Introduzca el código del teléfono y espere a que la actualización se descargue e instale.

Antes de actualizar, tenga en cuenta lo siguiente:

• El teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi.

• La batería del dispositivo debe tener al menos un 50 % de carga o el teléfono debe estar conectado a la corriente.

• No apague el teléfono hasta que finalice el proceso de actualización. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de la instalación. Este proceso puede tardar entre 10 y 20 minutos.

Para instalar automáticamente futuras actualizaciones, se recomienda activar la función « Avtoobnovleniye » en la sección « Obnovleniye PO ».