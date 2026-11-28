La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo ha vuelto a hacer referencia al misterioso signo « M » que ha captado la atención de los aficionados en las últimas semanas. Su nueva publicación en Instagram ha intensificado las especulaciones sobre el significado de este símbolo.

En uno de sus últimos vídeos, el jugador parece gritar « MAAAAUU ». También escribió esta palabra en el pie de foto de su publicación, lo que ha llevado a los fans a reflexionar sobre el significado oculto detrás de ella.

En portugués, la palabra « mau » significa « malo ». Por ello, algunos interpretan este gesto de Ronaldo como una advertencia humorística, con el sentido de « Soy peligroso ».

Anteriormente, los aficionados habían especulado que la letra « M » podría referirse a un próximo hito goleador. Según ellos, este símbolo podría estar relacionado con la palabra portuguesa « mil ».

Por ahora, Ronaldo no ha explicado el verdadero significado de su misterioso gesto. Por eso, su nueva publicación sigue generando diversas teorías entre sus seguidores.