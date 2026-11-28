El campeón UFC de peso ligero Islam Makhachev ha declarado que no tiene intención de permanecer mucho tiempo al otro lado del Atlántico ni de vivir en Estados Unidos. El atleta habló abiertamente sobre esto en una entrevista con el canal « Match TV » .

«No me gustaría vivir allí, y mucho menos trabajar»

El campeón enfatizó que solo viaja a Estados Unidos para combates relacionados con su carrera profesional, prefiriendo pasar el resto de su tiempo en su tierra natal:

«Voy a Estados Unidos solo para pelear y regresar. No me gustaría vivir allí, quedarme, y mucho menos trabajar. Se puede ganar dinero como ahora, pero todo termina ahí», dijo Islam Makhachev.

Próximo rival y estadísticas de carrera

Los planes futuros del campeón de 35 años y los detalles de su regreso al octágono también se conocen: