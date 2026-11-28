«Solo voy a Estados Unidos a pelear»: Islam Makhachev afirma que no tiene intención de vivir en EE. UU.
El campeón UFC de peso ligero Islam Makhachev ha declarado que no tiene intención de permanecer mucho tiempo al otro lado del Atlántico ni de vivir en Estados Unidos. El atleta habló abiertamente sobre esto en una entrevista con el canal « Match TV » .
«No me gustaría vivir allí, y mucho menos trabajar»
El campeón enfatizó que solo viaja a Estados Unidos para combates relacionados con su carrera profesional, prefiriendo pasar el resto de su tiempo en su tierra natal:
«Voy a Estados Unidos solo para pelear y regresar. No me gustaría vivir allí, quedarme, y mucho menos trabajar. Se puede ganar dinero como ahora, pero todo termina ahí», dijo Islam Makhachev.
Próximo rival y estadísticas de carrera
Los planes futuros del campeón de 35 años y los detalles de su regreso al octágono también se conocen:
Estadísticas
Datos oficiales
Récord general en MMA
29 victorias y 1 derrota
Posibles próximos rivales
Carlos Prates (Brasil) — Michael Morales (Ecuador) ganador del combate
Pelea por el cinturón interino
El 30 de enero en Toronto se llevará a cabo
El regreso de Makhachev al octágono
en 2027 está confirmado para enfrentar al campeón interino
¿Quién crees que ganará el combate entre Carlos Prates y Michael Morales el 30 de enero en Toronto y se convertirá en el próximo rival de Islam Makhachev?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus conocidos que siguen las últimas novedades de la UFC y el mundo de las artes marciales mixtas!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…