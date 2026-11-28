En Taskent, han comenzado las competiciones de la fase final de la Copa del Mundo de boxeo. En el primer día del torneo, el primer representante de la selección de Uzbekistán en subir al ring en la categoría de -50 kg , Shodiyorjon Meliqo‘ziyev , comenzó su participación con una victoria contundente.

Dominio claro en el derbi uzbeko-kazajo

Nuestro compatriota se enfrentó en la primera ronda a un duro rival, el kazajo Daniyal Sabit. Durante un combate intenso y emocionante, Shodiyorjon Meliqo‘ziyev tomó la ventaja con movimientos precisos y seguros, ganando por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5:0 y avanzando a la siguiente fase del torneo.

Detalles del combate

Estadísticas Información oficial Competición Copa del Mundo de boxeo (fase final) (Taskent) Categoría de peso -50 kg Duelo Shodiyorjon Meliqo‘ziyev (Uzbekistán) — Daniyal Sabit (Kazajistán) Resultado final 5:0 (Shodiyorjon Meliqo‘ziyev avanza a la siguiente ronda)

¿Cree que Shodiyorjon Meliqo‘ziyev, quien comenzó brillantemente la Copa del Mundo en Taskent, podrá alcanzar el podio en la categoría de -50 kg?

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