El jefe de la NASA hace una declaración sobre extraterrestres y naves estrelladas

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El jefe de la NASA hace una declaración sobre extraterrestres y naves estrelladas

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, declaró que la agencia espacial estadounidense no tiene información documentada sobre naves extraterrestres estrelladas o sus restos. Cerró el tema al responder preguntas sobre posibles contactos de la humanidad con civilizaciones extraterrestres en la cumbre CNBC CEO Council Summit en Washington. Esto es reportado por Ixbt.com .

Según Isaacman, la NASA no tiene pruebas que respalden las teorías populares sobre accidentes de OVNIs ocultados por el gobierno de EE. UU. Al mismo tiempo, destacó que existen materiales sobre objetos cuya naturaleza aún no se puede determinar: los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP).

El presidente de EE. UU., Donald Trump, está impulsando esta iniciativa en todo el gobierno. Ha ordenado recopilar todos los archivos relevantes y hacerlos públicos para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Isaacman señaló que considera esta iniciativa excelente, pero que personalmente no tiene información sobre cuerpos extraterrestres.

El tema de los OVNIs y la vida extraterrestre volvió a ser el centro de atención en febrero tras una declaración de Donald Trump. En aquel entonces, prometió comenzar a publicar documentos gubernamentales clasificados sobre el tema. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y las agencias pertinentes han recibido instrucciones para ello.

Se espera que la apertura de los archivos permita al público acceder a información secreta que ha alimentado diversas teorías durante décadas. Por ahora, la NASA se limita a poner a disposición del público archivos sobre fenómenos no identificados registrados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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