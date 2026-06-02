Xiaomi presenta el nuevo aire acondicionado Mijia Air Conditioner GentleAir para Europa

En un evento celebrado en Viena, Xiaomi presentó el nuevo aire acondicionado inteligente Mijia Air Conditioner GentleAir para el mercado global. La característica principal del dispositivo es la eliminación de las corrientes de aire frío bruscas que causan molestias. Para ello, los ingenieros rediseñaron la estructura de los conductos de aire e introdujeron rejillas microperforadas que distribuyen el aire suavemente por toda la habitación. Así lo informa Ixbt.com informa .

El sistema reduce la sensación de corrientes de aire al distribuir el flujo de manera uniforme y suave en lugar de dirigirlo directamente. El aire acondicionado ofrece tres modos de circulación: Halo Flow distribuye el aire sin soplar directamente, Canopy Flow dirige la refrigeración de arriba hacia abajo, y Carpet Flow se utiliza en modo calefacción para elevar el aire caliente desde el suelo.

Según Xiaomi, el dispositivo es capaz de enfriar una habitación en solo 30 segundos y cambiar al modo de calefacción en 60 segundos. Cuenta con un modo Turbo para máxima potencia, así como una función AI Energy Saving que se adapta a los hábitos del usuario, ahorrando hasta un 24,5 % en el consumo de energía.

El nuevo modelo está disponible en varias variantes de potencia que van desde 2,6 kW hasta 7,0 kW. El dispositivo se puede controlar a través de la aplicación Xiaomi Home, y también es compatible con comandos de voz mediante Google Assistant.