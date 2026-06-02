Martin Scorsese entra en el mundo de la inteligencia artificial

El famoso director Martin Scorsese se ha unido inesperadamente a la startup de IA Black Forest Labs como socio y asesor. Según el New York Times, la leyenda viva del cine mundial planea utilizar esta tecnología exclusivamente para crear storyboards. Así lo informa Techcrunch.com informa .

"Llevo 70 años dibujando mis propios storyboards", dijo el director en un comunicado. Destacó que la nueva herramienta le ayudará a transmitir sus ideas a los directores de fotografía y diseñadores de producción de forma mucho más rápida y eficiente. Se espera que esto simplifique significativamente el proceso creativo del director.

Black Forest Labs tiene su sede en Friburgo, Alemania, y cuenta con unos 70 empleados. La startup impulsa las funciones de generación de imágenes de gigantes como Adobe, Canva, Microsoft y Meta. Actualmente, el valor de mercado de la empresa está estimado por los inversores en 3.250 millones de dólares.

Curiosamente, esta startup fue fundada por el equipo detrás del proyecto Stable Diffusion. Según Wired, la empresa rechazó recientemente una asociación con xAI de Elon Musk. Se dice que esto se debió a problemas relacionados con la seguridad del contenido en la red neuronal Grok.

Este paso de un creador conservador como Scorsese demuestra que la actitud de Hollywood hacia la inteligencia artificial está cambiando. Aunque el director utiliza la tecnología de forma limitada, esto demuestra una vez más que la integración de la IA en la industria cinematográfica es inevitable.