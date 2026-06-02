Everand y Fable se unen para desafiar el dominio de Amazon

El servicio Everand, propiedad de Scribd, ha anunciado un nuevo sistema de suscripción con el objetivo de poner fin al monopolio de Amazon en el mercado de la lectura digital. Ahora los usuarios pueden acceder a un servicio que combina audiolibros, libros electrónicos y un club de lectura en un solo paquete. Este paso se logró mediante la integración con la aplicación de lectura social Fable, adquirida por Everand en 2025. Así lo informa Techcrunch.com .

Los nuevos planes de suscripción en el mercado estadounidense comienzan en 11.99 dólares al mes y brindan acceso a un catálogo de más de 1.5 millones de audiolibros y libros electrónicos. Los suscriptores también pueden unirse a cerca de 200,000 clubes de lectura en línea en la plataforma Fable. El progreso de lectura o escucha se sincroniza automáticamente entre ambas aplicaciones, lo que brinda comodidad a los usuarios.

Esta oferta de Everand es significativamente más competitiva que el servicio Audible Premium Plus ($14.95/mes) de Amazon. Amazon controla actualmente el mercado a través de plataformas como Audible, Kindle y Goodreads. Everand busca asegurar que los usuarios pasen más tiempo en la plataforma integrando más de 100 millones de reseñas y calificaciones de Fable en su sistema.

Actualmente, no solo Everand, sino también Spotify, está entrando activamente en el mercado de los audiolibros. Sin embargo, basándose en sus estudios de 2025, Everand destaca que más de la mitad de los lectores utilizan regularmente tanto formatos de audio como electrónicos. La tendencia BookTok y el creciente interés en las comunidades de lectura entre la Generación Z abren nuevas oportunidades para la alianza entre Everand y Fable.