Apple añade el primer agente de IA a su plataforma Messages for Business

Poke, una startup que facilita el uso de agentes de inteligencia artificial al nivel de enviar un simple SMS, se ha convertido en el primer agente de IA autorizado para operar en la plataforma Messages for Business de Apple. Hasta ahora, esta plataforma estaba abierta solo a empresas asociadas como aerolíneas, hoteles y grandes cadenas minoristas. Apple ha comenzado ahora a abrir su ecosistema a los agentes de inteligencia artificial. Techcrunch.com informa .

Lanzado en marzo, Poke está diseñado para usuarios comunes que no desean trabajar con líneas de comandos complejas o sistemas como OpenClaw. Realiza tareas como la planificación diaria, la gestión del calendario, el seguimiento de indicadores de salud, el control del hogar inteligente y la edición de fotos a través de mensajes de texto. Según TechCrunch, el servicio ha intercambiado más de 100 millones de mensajes a través de SMS, Telegram y WhatsApp hasta la fecha.

El lanzamiento de Poke en la plataforma de Apple ocurre justo antes de la esperada Worldwide Developers Conference (WWDC). En este evento, se espera que Apple presente una nueva versión de Siri potenciada por IA y otras herramientas de IA. A través de Messages for Business, los usuarios pueden conectarse con empresas en la interfaz de iMessage y utilizar diversos servicios sin realizar llamadas telefónicas.

Según Marvin von Hagen, cofundador de la startup californiana The Interaction Company, la empresa paga a Apple por cada usuario. Señala que Apple está convirtiendo esta dirección en un modelo de negocio rentable. Para obtener la aprobación de Apple, la startup tuvo que identificarse claramente como un agente de IA y demostrar su capacidad para proporcionar asistencia de un operador humano cuando sea necesario.