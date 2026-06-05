Meta construye centros de datos en carpas estilo Tesla para IA

La carrera de la IA ha tomado un giro inesperado: Meta ha comenzado a utilizar carpas especiales para construir centros de datos, aprovechando la experiencia de Tesla y xAI. Según los datos identificados por Michael Thomas, fundador de Cleanview, la compañía ha erigido seis carpas gigantes —«estructuras de despliegue rápido»— en New Albany, Ohio. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Esta estrategia sirve para reducir a la mitad el tiempo de construcción. En una entrevista el año pasado, Mark Zuckerberg mencionó planes para albergar centros de datos de múltiples gigavatios en carpas resistentes a la intemperie. Imágenes satelitales y permisos locales confirman que Meta ha completado cinco grandes instalaciones, cada una de 125.000 pies cuadrados, en poco tiempo.

Este enfoque recuerda a Tesla, que instaló carpas en la zona residencial de su fábrica de Fremont para acelerar la producción del Model 3. Meta está utilizando turbinas de gas modulares, similares a las de xAI, para alimentar el proyecto. Chips de alto rendimiento valorados en miles de millones de dólares se instalarán dentro de estas carpas.

Actualmente, Meta enfrenta dificultades para entregar sus modelos de IA a los desarrolladores. Según el Wall Street Journal, aunque el modelo Muse Spark está listo, se han observado retrasos en los sistemas API. La compañía planea gastar hasta 145 mil millones de dólares en centros de datos, y el uso de carpas permite ahorrar algunos costos.