Justin Ernest Invirtió 500 Millones De Dólares En Startups Sin Un Fondo De Capital Riesgo Tradicional

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Justin Ernest Invirtió 500 Millones De Dólares En Startups Sin Un Fondo De Capital Riesgo Tradicional

El año pasado, Justin Ernest notó una brecha significativa en el mercado de capital riesgo: las family offices y los pequeños inversores institucionales querían invertir en las empresas de IA de más rápido crecimiento, pero no podían entrar en su registro de accionistas. Habiendo pasado más de cinco años en Playground Global invirtiendo en tecnologías profundas y recaudando fondos, Ernest creyó que podía resolver este problema a través de sus contactos. Techcrunch.com informa .

En lugar de lanzar un fondo de capital riesgo formal, lo que lleva de 12 a 18 meses para los nuevos gestores, Ernest aprovechó su red para asegurar participaciones accionarias en empresas de etapa tardía de alto perfil. Luego ofreció estos acuerdos a alrededor de 30 pequeños inversores a través de vehículos de propósito especial (SPV). En los últimos 12 meses, su firma Sabertooth Capital ha invertido cerca de 500 millones de dólares en 10 empresas, incluidas Anthropic, Anduril, Base Power, Databricks, PsiQuantum y SpaceX.

Sabertooth Capital trata cada acuerdo como un fondo separado, estructurándolo principalmente como un SPV. Ernest emite cheques que van desde 10 millones hasta 275 millones de dólares, lo que le permite adquirir una parte significativa de las acciones. Es importante destacar que siempre participa en rondas de financiación oficiales aprobadas por la empresa, lo que mejora su reputación entre los diversos intermediarios dudosos del mercado.

En un momento en que startups como Anthropic y Anduril luchan contra los SPV no autorizados, invertir a través de Sabertooth brinda tranquilidad a los socios más pequeños. Saben que están confiando su dinero a un inversor verificado y respetado por las propias empresas. Por ejemplo, el director financiero de PsiQuantum, valorada en 7.000 millones de dólares, aconsejó a los inversores invertir específicamente a través de Sabertooth.

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Nodirbek Razzokov
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