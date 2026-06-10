Avalanche crea un reactor de fusión de tamaño de escritorio

Hasta ahora, nadie había logrado crear un reactor de fusión capaz de generar energía, pero los físicos tienen un plan claro para alcanzar este objetivo. Un hito clave es calentar el combustible de fusión a 10 millones de grados Celsius, lo que equivale casi a la temperatura en el centro del Sol. La startup Avalanche informó en exclusiva a TechCrunch que su prototipo de escritorio superó esta cifra, logrando calentar el plasma a aproximadamente 11 millones de grados. Esto es reportado por Techcrunch.com .

Solo unas pocas empresas en el mundo han logrado tal resultado. Mientras que la mayoría de las startups de fusión han gastado enormes sumas para alcanzar este hito, Avalanche afirma haberlo logrado con menos de 50 millones de dólares en inversión de capital de riesgo. Los físicos de plasma no miden la temperatura con un termómetro, sino estudiando la energía de las partículas utilizando la unidad kEV (kiloelectron-voltio). Los expertos creen que una cifra superior a 1 kEV es un resultado serio que atrae la atención mundial.

La temperatura del plasma es una de las variables clave en la evaluación de los experimentos de fusión. Si el plasma no se calienta lo suficiente, la probabilidad de que las partículas colisionen y formen nuevos átomos disminuye. Pero si el plasma es lo suficientemente caliente, denso y estable, se produce una reacción de fusión, liberando una cantidad masiva de energía. Este éxito aún no es una victoria total, pero indica que la startup está en camino de producir más energía de la que consume su reactor.

Los prototipos a pequeña escala de Avalanche demuestran que la energía de fusión puede funcionar a una escala menor de lo que pensaban los competidores. La mayoría de las startups están diseñando grandes reactores que producen decenas o cientos de megavatios de electricidad. Si Avalanche puede crear un dispositivo compacto y más barato, podría convertirse en un competidor serio para muchas tecnologías, desde generadores diésel hasta turbinas de gas natural.

Aunque la empresa aún no ha publicado los resultados en revistas científicas, indicó que el informe fue verificado por un físico del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Mientras que la mayoría de los reactores son estructuras masivas, Avalanche eligió un tamaño pequeño porque los dispositivos compactos son más fáciles de iterar. El núcleo de fusión del último dispositivo de la startup, llamado Jyn, tiene solo cinco pulgadas de diámetro.