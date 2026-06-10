Snapchat introduce nuevas restricciones para usuarios menores de 16 años

La red social Snapchat ha anunciado nuevas restricciones de control de contenido para garantizar la seguridad de los usuarios menores de edad. Ahora, los usuarios de entre 13 y 15 años solo pueden compartir publicaciones de Spotlight con personas a las que siguen y con las que son amigos mutuos. Según representantes de la empresa, se creará un perfil separado para los menores de 16 años que mostrará Stories y publicaciones de Spotlight. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según las nuevas reglas, las métricas como el número de 'me gusta' no se mostrarán en el contenido de este grupo de edad. Esta medida tiene como objetivo reducir la presión social sobre los jóvenes para alcanzar altos niveles de interacción. Anteriormente, Snapchat permitía a este grupo compartir publicaciones de Spotlight públicamente, aunque sus perfiles permanecían privados por seguridad.

Los usuarios de 16 a 18 años aún pueden compartir publicaciones de Spotlight públicamente, pero su contenido se limitará a usuarios con los que tengan amigos mutuos, seguidores o conocidos. Además, los padres podrán monitorear cuánto tiempo pasan sus hijos en las secciones de Stories y Spotlight a través de la función Family Center.

Snapchat actualmente bloquea las solicitudes de amistad o mensajes de extraños a adolescentes. Si un adolescente inicia un chat con un desconocido, la aplicación muestra un mensaje de advertencia. Otras plataformas como Instagram también han endurecido sus restricciones en los últimos años mediante la introducción de cuentas especializadas para adolescentes.

Aunque Snap se ha enfrentado a varias demandas relacionadas con la adicción a las redes sociales, su director ejecutivo, Evan Spiegel, destaca el impacto positivo de la plataforma. Según él, Snapchat conecta a los usuarios con sus amigos cercanos y no debe verse de la misma manera que plataformas como TikTok o Instagram.