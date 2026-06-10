IPO de SpaceX: Los centros de datos espaciales y los grandes planes de Elon Musk

El viernes, SpaceX saldrá a bolsa y los inversores esperan este evento con gran entusiasmo. Según los informes, la demanda de la oferta de acciones de 75 mil millones de dólares es extremadamente alta, y algunos inversores institucionales están listos para comprar bloques de 10 mil millones de dólares del imperio de Elon Musk. Aunque las grandes IPO a menudo fracasan y la empresa actualmente opera con pérdidas, los inversores tecnológicos ya han aprendido a no apostar en contra de Musk. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

La base de los planes financieros de SpaceX es el negocio de centros de datos orbitales, que se ha formado en los últimos 18 meses. A través de esta visión, Musk pretende consolidar su conglomerado antes de la IPO. Este gran esquema requiere al menos tres logros de ingeniería complejos: un cohete reutilizable, una nueva fábrica de chips estadounidense y la producción de satélites a una velocidad sin precedentes. Un plan de negocios de este tipo divide a los analistas en cuanto a la valoración de la empresa.

La firma de investigación Morningstar y el profesor de la Universidad de Nueva York, Aswath Damodaran, valoran a SpaceX por debajo de los 1,8 billones de dólares que mencionan los banqueros. Morningstar valoró la empresa en 825 mil millones de dólares, mientras que Damodaran la estimó en 1,2 billones de dólares. Esta discrepancia es el resultado de combinar el monopolio espacial más grande del mundo con el negocio de AI, que es mucho más arriesgado. Los analistas creen que, si bien los lanzamientos espaciales y la red Starlink son las partes más atractivas, la dirección de AI sigue siendo la más incierta.

En su informe S-1, SpaceX ve la oportunidad principal en el sector de AI corporativa. La empresa se apoya en herramientas de programación adquiridas del equipo Cursor y en el proyecto Macrohard, enfocado en crear agentes digitales que realizan trabajos de oficina. SpaceX ha estimado el tamaño de este mercado en 22,7 billones de dólares. Al mismo tiempo, la empresa ha firmado contratos para vender grandes volúmenes de potencia de cálculo a gigantes como sus competidores Anthropic y Google.

Tal estrategia no es ajena a las empresas de Musk: SpaceX a menudo lanza los satélites de los competidores de Starlink al espacio. Sin embargo, en la situación actual, la empresa no actúa como líder, sino como seguidor. Operar como proveedor de "neocloud" puede ser rentable a corto plazo, pero la pregunta principal sigue abierta: ¿es mejor ser un proveedor de potencia de cálculo en la cadena tecnológica de AI o un creador de modelos?