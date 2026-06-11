El servicio de entrega con drones Wing se expande en EE. UU.

El servicio de drones Wing, propiedad de Alphabet, inicia operaciones en siete ciudades más de EE. UU. como parte de su asociación con Walmart. Esta expansión es parte de un plan para crear una gran red de entrega con drones que cubra más de 270 puntos de venta de Walmart para el próximo año. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Las nuevas áreas de servicio incluyen Memphis, Nueva Orleans, Filadelfia, Phoenix, San Diego, San Francisco y Salt Lake City. Como resultado, la asociación entre Wing y Walmart cubrirá casi 20 de los principales mercados de EE. UU. Actualmente, la empresa ya entrega productos con éxito a clientes en ciudades como Atlanta, Dallas y Houston.

Walmart ha estado probando la entrega con drones durante muchos años, pero decidió ampliar la asociación debido al éxito de los proyectos implementados con Wing. En enero, las empresas anunciaron que lanzarían este servicio en 150 tiendas Walmart más.

Según Wing, la entrega con drones ya no es solo una novedad, sino que se está convirtiendo en una necesidad diaria. La empresa ya ha completado más de 1 millón de vuelos comerciales. Heather Rivera, directora de desarrollo de negocios de Wing, señaló que el 25 por ciento de los clientes más activos utilizan el servicio al menos tres veces por semana.