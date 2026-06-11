Anker Smart Charge Pro+: Cargador de 160 W con visualización del modelo de smartphone

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Anker Smart Charge Pro+: Cargador de 160 W con visualización del modelo de smartphone

Anker ha lanzado su nuevo cargador Smart Charge Pro+ de 160 W. El nuevo gadget apareció en la plataforma china JD.com por aproximadamente 95 dólares. La principal diferencia de este modelo respecto a la versión anterior es la ampliación de los protocolos de carga rápida: el dispositivo ahora admite interfaces Xiaomi MiPPS (hasta 120 W) y Huawei SCP (hasta 66 W). Esto es reportado por Ixbt.com .

El bloque de carga está equipado con tres puertos USB-C y, además de los mencionados, puede operar con los estándares USB Power Delivery 3.1 (hasta 140 W), PPS (hasta 100 W), QC 3.0 y FCP. La característica más notable del dispositivo es su pantalla a color relativamente grande. Esta pantalla no solo muestra la potencia de salida actual, sino que también identifica el modelo de iPhone conectado (aunque es posible que aún no se reconozcan todos los modelos de smartphones Apple).

Además, es posible configurar varias imágenes en la pantalla, como fondos de pantalla de smartphone. Los usuarios también pueden cargar sus propias fotos personales. El Smart Charge Pro+ se conecta a una aplicación móvil dedicada, a través de la cual se puede monitorear de forma remota la distribución de energía entre los puertos y gestionar los parámetros de funcionamiento del dispositivo.

A pesar de su alta potencia, el cuerpo del dispositivo es muy compacto: 65 × 52 × 35 mm. En cuanto a dimensiones, este bloque de carga es casi igual a un estuche de auriculares inalámbricos, lo que lo hace muy conveniente para viajar.

AnkerSmart Charge Pro+CargadorTecnologíaApple
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Abror Shuhratov
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