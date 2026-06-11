La era de las baterías externas llega a su fin: el CEO de Anker hace una declaración sorprendente

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La era de las baterías externas llega a su fin: el CEO de Anker hace una declaración sorprendente

Steven Yang, fundador y CEO de Anker Innovations, declaró que el mercado de las baterías externas podría desaparecer por completo en el futuro. El ejecutivo citó el destino de los reproductores MP3, reproductores de casetes y reproductores de CD como ejemplos. Según él, la mayoría de las categorías de electrónica de consumo viven unos diez años desde su adopción masiva hasta que abandonan el mercado. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Aunque Anker ha estado asociada durante mucho tiempo con las baterías externas, la empresa ahora depende menos de este segmento. A finales de 2025, los ingresos de Anker aumentaron un 23,5 por ciento, alcanzando casi 4.200 millones de dólares. Si bien los cargadores y los sistemas de almacenamiento de energía representaron la mitad de los ingresos, los powerbanks tradicionales ya no son la principal fuente de ingresos.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos de la empresa alcanzaron casi 1.000 millones de dólares, aunque el beneficio neto disminuyó ligeramente. Anteriormente, representantes de la empresa admitieron que una gama de productos demasiado amplia había afectado negativamente al control de calidad. Según los informes, solo en 2024, había alrededor de 100 modelos diferentes de powerbanks en el catálogo de la empresa.

En opinión de Steven Yang, el futuro del mercado estará determinado por el desarrollo de las baterías dentro de los smartphones y otros dispositivos móviles. Si la autonomía de los gadgets sigue aumentando, la necesidad de baterías externas separadas disminuirá inevitablemente de forma drástica.

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Abror Shuhratov
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