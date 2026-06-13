Un fotón — dos productos: Un reactor solar convierte el CO2 y los residuos en materias primas

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Un fotón — dos productos: Un reactor solar convierte el CO2 y los residuos en materias primas

Científicos de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido han presentado una tecnología capaz de resolver dos problemas medioambientales simultáneamente. Los investigadores han desarrollado un reactor fotoelectroquímico autónomo que funciona con luz solar y no requiere conexión a la red eléctrica. La singularidad del dispositivo reside en su capacidad para realizar dos reacciones químicas a la vez utilizando la energía de un solo fotón solar. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo dispositivo convierte el dióxido de carbono (CO2) y los residuos de biomasa en valiosos compuestos químicos necesarios en las industrias del plástico, pinturas, textiles y farmacéutica. Dado que la molécula de CO2 es muy estable, su procesamiento suele requerir altas temperaturas o grandes cantidades de electricidad. Los científicos británicos resolvieron este problema mediante un reactor de doble cámara que no necesita una fuente de alimentación externa.

En la primera cámara del reactor, la luz solar incide sobre un fotoánodo especial hecho de nitruro de carbono y óxido de tungsteno. Aquí se procesa el HMFA, un producto de degradación de residuos de madera y agrícolas. Como resultado, con una eficiencia del 95 por ciento, se forma el monómero necesario para producir plásticos biodegradables. Al mismo tiempo, los electrones liberados pasan a la segunda cámara, convirtiendo el CO2 en formiato, un derivado del ácido fórmico.

Otra ventaja de esta tecnología es su bajo coste. A diferencia de muchos sistemas experimentales, este reactor utiliza materiales comunes y económicos en lugar de metales preciosos como el platino o el iridio. Los científicos desarrollaron un método especial de electrodeposición para lograr una alta eficiencia sin elementos raros. Los análisis mostraron que la huella de carbono del dispositivo es prácticamente nula.

Los autores del proyecto creen que, en el futuro, estos sistemas modulares podrán instalarse junto a empresas industriales y complejos agrícolas. Esto permitirá a las empresas convertir las emisiones de CO2 y los residuos biológicos en productos con valor comercial directamente en la planta. Si la tecnología demuestra su viabilidad a escala industrial, se espera que se convierta en una herramienta importante para alcanzar la neutralidad de carbono global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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