Los cohetes Starship se lanzarán mensualmente a partir de agosto de 2026

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció en una entrevista con CNBC cuándo se realizará el próximo vuelo de prueba del cohete superpesado Starship. Según la alta ejecutiva, Starship volará en un mes. Este será el 13.º vuelo de prueba, que, al igual que los anteriores, será suborbital. Así lo informa Ixbt.com .

Después de esto, se planea que los vuelos de Starship se realicen regularmente una vez al mes. Se espera que el 14.º vuelo alcance el nivel orbital. El 15.º vuelo de prueba se lanzará por primera vez desde un puerto espacial en Florida.

Si todos los procesos continúan según el plan establecido, Starship se dirigirá al espacio 6 veces más antes de fin de año. Estas declaraciones de Gwynne Shotwell se produjeron en el contexto de los procesos de IPO récord de SpaceX.