Ugreen presenta los nuevos dispositivos NAS de la serie Ultra con procesadores Intel Core

Ugreen, un actor en crecimiento en el mercado de tecnologías de almacenamiento de datos, ha presentado sus modelos de almacenamiento en red (NAS) de alto rendimiento DXP6800 Ultra y DXP8800 Ultra. Estos dispositivos destacan por estar diseñados no solo para gestionar grandes volúmenes de datos, sino también para tareas que requieren potencia de cálculo de nivel profesional. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación Ixbt.com, los nuevos modelos están equipados con modernos chips Intel Core, lo que los eleva muy por encima de los servidores domésticos comunes. Ambos dispositivos cuentan con un chasis de metal sólido con una fuente de alimentación integrada de 250W, lo que garantiza la estabilidad del sistema y suficiente energía para múltiples discos duros.

Capacidades técnicas e interfaces de conexión

Los ingenieros de Ugreen han prestado especial atención a las velocidades de transferencia de datos en los nuevos dispositivos. Ambos modelos cuentan con dos puertos RJ45 10GbE, dos puertos Thunderbolt 4 y cuatro ranuras PCIe Gen4. Tales especificaciones técnicas son muy útiles para estudios de producción de video y profesionales que gestionan grandes bases de datos.

Las principales características técnicas de los dispositivos son las siguientes:

8 GB de memoria RAM DDR5 SO-DIMM (ampliable);

128 GB de SSD para el sistema;

Puerto HDMI 2.1 y lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II;

Puertos USB-A 10 Gbps y USB-A 480 Mbps.

El modelo DXP6800 Ultra funciona con un procesador Intel Core 5 120U y tiene 6 bahías para discos. Dos ventiladores de 90 mm son responsables de la refrigeración del dispositivo. El precio de este modelo en el mercado internacional se estima en aproximadamente 1120 dólares.

El modelo más potente: DXP8800 Ultra

El DXP8800 Ultra, el buque insignia de la línea, está equipado con un procesador Intel Core 7 150U aún más potente. Este modelo tiene 8 bahías para discos, lo que permite la creación de archivos masivos. Para refrigerar el hardware más potente, se han instalado dos ventiladores de 120 mm. El precio del modelo insignia se ha fijado en 1620 dólares.

El interés en los sistemas NAS personales como alternativa a los servicios de almacenamiento en la nube está aumentando. Se espera que estas novedades de Ugreen sean una solución fiable para fotógrafos profesionales, videógrafos y representantes de pequeñas empresas para garantizar la seguridad de los datos. La presencia de Thunderbolt 4 y puertos de red 10GbE facilita la integración del dispositivo en los ecosistemas modernos.