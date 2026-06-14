El futuro de la aviación: Electra presenta un nuevo avión en colaboración con la NASA

La startup aeronáutica estadounidense Electra ha presentado un concepto de avión de pasajeros de nueva generación basado en tecnologías híbridas-eléctricas. Este proyecto se lleva a cabo como parte del programa AACES (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability) de la NASA, que tiene como objetivo reducir drásticamente el impacto ambiental negativo de la aviación civil para 2050. El nuevo desarrollo ha atraído la atención de los expertos de la industria no solo por su respeto al medio ambiente, sino también por su diseño único. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proyecto se basa en dos soluciones tecnológicas importantes. La primera es una configuración de fuselaje ancho conocida como “double bubble”. Esta forma aumenta la eficiencia aerodinámica del avión a la vez que amplía significativamente su volumen interior. Aunque sus dimensiones externas son comparables a las de los aviones de fuselaje estrecho convencionales, alberga una cabina ancha con dos pasillos. Esto acelera el embarque y desembarque de los pasajeros y garantiza una gran comodidad durante el vuelo.

Nuevo sistema de control y eficiencia energética

La segunda tecnología clave es el sistema de ingestión de capa límite (Boundary Layer Ingestion - BLI). Según ixbt.com, dos motores turbofan tradicionales bajo las alas no solo generan empuje, sino que también suministran energía a ventiladores eléctricos adicionales en la sección de la cola. Estos ventiladores “capturan” el flujo de aire ralentizado alrededor del fuselaje, lo aceleran aún más y reducen la resistencia aerodinámica general.

Según los cálculos de Electra, el uso de la tecnología BLI permite por sí solo un ahorro adicional de combustible del 17 por ciento. Esto supondrá un bono adicional a los objetivos de eficiencia generales esperados en el sector para 2050. Cabe destacar que este avión es totalmente compatible con la infraestructura aeroportuaria existente y está diseñado para funcionar con queroseno estándar o combustible de aviación sostenible (SAF).

Junto con el concepto, la empresa también publicó un paquete de 11 documentos técnicos que contienen modelos matemáticos y cálculos complejos. También se presentó una herramienta de software especial para diseñar aeronaves electrificadas basada en la plataforma abierta NASA Aviary. Se espera que esto sirva de base para que otros ingenieros creen nuevos tipos de aviones en el futuro.

Un enorme consorcio está trabajando en el proyecto. Los socios incluyen las siguientes organizaciones prestigiosas:

American Airlines;

Honeywell Aerospace y Lockheed Martin Skunk Works;

Hinetics;

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y la Universidad de Michigan.

La unión de un equipo tan prestigioso indica que el proyecto no es solo un concepto sobre el papel, sino una tecnología que surcará los cielos reales en un futuro próximo.