Despidos bajo el disfraz de la IA: ¿Por qué los gigantes tecnológicos están recortando personal?

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Despidos bajo el disfraz de la IA: ¿Por qué los gigantes tecnológicos están recortando personal?

Se están observando procesos inesperados y contradictorios en la industria tecnológica global. Mientras las grandes empresas reportan beneficios e ingresos récord, continúan despidiendo a decenas de miles de empleados. La introducción de tecnologías de IA se cita a menudo como la razón principal de estos recortes. Sin embargo, los expertos del sector sospechan que otros factores económicos se esconden detrás de esta excusa. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Según datos de la plataforma TrueUp, este año se han producido más de 363 oleadas de despidos en empresas tecnológicas, dejando a casi 150.000 personas desempleadas. Esto es un 44 por ciento más que la cifra del año pasado, lo que significa que un promedio de 974 profesionales pierden su empleo cada día. Un informe de la firma de consultoría Challenger, Gray & Christmas señala que los despidos alcanzaron un máximo de dos años el mes pasado, citándose la IA como la razón principal en casi todos los sectores.

¿Es la IA una excusa conveniente para encubrir errores?

Muchos analistas consideran que la IA es una "máscara conveniente" para despedir empleados. Por ejemplo, el CEO de Block, Jack Dorsey, explicó inicialmente los despidos diciendo que las herramientas de IA estaban cambiando los estilos de trabajo. Sin embargo, más tarde tuvo que admitir que la empresa había contratado a demasiadas personas durante la pandemia. El reconocido inversor Marc Andreessen está de acuerdo, afirmando que la mayoría de las grandes empresas tienen un exceso de personal del 25 al 75 por ciento y ahora están utilizando la tecnología de IA como una "excusa mágica" para corregir sus propios errores.

La situación en Uber también es notable. Aunque la empresa recortó el 23 por ciento de su personal de RR.HH., insistió en que no estaba relacionado con la IA. Pero esta declaración se produjo después de informes de que el CTO de Uber había agotado el presupuesto de IA de la empresa para 2026 en solo cuatro meses y tuvo que restringir el uso de herramientas como Claude Code por parte de los ingenieros. Esto indica que los recursos financieros dentro de la empresa se están reasignando.

La brecha entre la riqueza y el desempleo

Mientras se despide a los empleados, los líderes tecnológicos y las startups de IA se están enriqueciendo a un ritmo sin precedentes. Por ejemplo:

  • El fabricante de chips Cerebras Systems vio sus acciones subir un 68 por ciento en su primer día en la bolsa NASDAQ, convirtiendo a sus fundadores en multimillonarios;
  • El valor de mercado de SpaceX alcanzó los 2,1 billones de dólares, lo que se tradujo en millones sobre el papel para miles de empleados;
  • Empresas como OpenAI y Anthropic están valoradas en alrededor de 1 billón de dólares.
Dos meses después de que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, comprara una casa récord de 170 millones de dólares en Miami, la empresa anunció que despediría a 8.000 empleados. Estos casos muestran que la brecha social entre los trabajadores comunes y los gigantes tecnológicos se está profundizando.

Actualmente, el costo de vida, el seguro médico y las tasas hipotecarias están aumentando drásticamente en los EE. UU. y otros países desarrollados. La disminución de las oportunidades laborales para los profesionales de la tecnología está exacerbando las dificultades económicas. Los expertos creen que, si bien la IA aumenta la eficiencia, los despidos actuales son más un movimiento estratégico destinado a optimizar los costos corporativos y rendir cuentas a los accionistas.

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Nodirbek Razzokov
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