Samsung y SK Hynix planean construir una nueva gran planta de semiconductores en Corea del Sur

En un momento en que la demanda mundial de AI y alta tecnología está aumentando drásticamente, los gigantes tecnológicos surcoreanos Samsung Electronics y SK Hynix están dando un nuevo paso estratégico para ampliar sus capacidades de producción. Según se informa, las empresas están discutiendo la posibilidad de construir su primer complejo conjunto de fabricación de componentes semiconductores en la región de Honam. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, se están considerando varios sitios potenciales para la nueva instalación industrial, incluidos Gwangju, Saemangeum y Muan. Según la publicación ixbt.com, la ubicación final del proyecto aún no se ha confirmado oficialmente, pero se espera una decisión precisa y un anuncio oficial para finales de este mes. Esta iniciativa se considera un paso importante para desarrollar la economía regional y mantener el liderazgo en el mercado mundial de chips.

Estrategia de aumento de capacidad de producción

Samsung está fortaleciendo significativamente su posición en el segmento de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM). La empresa ha logrado aumentar su volumen de producción de HBM en casi un 50 por ciento en comparación con 2025. Según los planes estratégicos, Samsung tiene como objetivo alcanzar un nivel de producción de 250.000 obleas de semiconductores por mes para finales de 2026.

Paralelamente, SK Hynix también se encuentra en una fase de expansión activa. La planta P&T7 de la empresa en Cheongju, que produce componentes avanzados de empaquetado y prueba, está actualmente en construcción. Según el plan, este complejo de alta tecnología estará plenamente operativo en 2027 y comenzará a suministrar componentes de calidad al mercado mundial.

La filial Samsung Electro-Mechanics tampoco se queda atrás. La empresa está considerando inversiones adicionales en su planta existente en Sejong. Esta medida se explica por el fuerte aumento de la demanda de sustratos de empaquetado FC-BGA por parte de clientes importantes en el mercado norteamericano.

Estos proyectos a gran escala son de gran importancia no solo para Corea del Sur, sino para toda la industria tecnológica mundial. Estas nuevas capacidades servirán como motor principal para abordar la escasez de chips de memoria necesarios para los teléfonos inteligentes modernos, servidores y sistemas de AI. Para los consumidores, estas noticias son indirectamente importantes, ya que un aumento en la producción global ayuda a estabilizar los precios de los dispositivos y el hardware informático.