Lanzan modo de simulador de vuelo gratuito para usuarios de Google Earth

Google ha presentado una interesante actualización para su popular servicio Google Earth. Ahora, los usuarios pueden realizar vuelos virtuales por todo el mundo utilizando un modo especial de simulador de vuelo. Esta función permite a los usuarios ver cualquier punto de nuestro planeta a vista de pájaro. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

Por ahora, este simulador de vuelo funciona en modo experimental, por lo que tiene ciertas limitaciones técnicas. Los desarrolladores señalan que la nueva función solo está disponible en la versión web de Google Earth y aún no se ha implementado completamente en las aplicaciones móviles. Esto permite a los usuarios volar directamente a través del navegador sin instalar software adicional.

Un aspecto único del simulador de vuelo es que está diseñado para brindar al usuario una experiencia de vuelo totalmente inmersiva. Sin embargo, según Ixbt.com, la física de vuelo es bastante simplificada. Es decir, este modo está destinado más a la exploración y el entretenimiento que al entrenamiento aerodinámico de alta precisión.

Capacidades técnicas y limitaciones

Durante el vuelo, los edificios en 3D y las imágenes de alta resolución de la plataforma Google Earth se cargan dinámicamente. Esto permite al usuario ver en detalle las grandes metrópolis y los paisajes naturales del mundo en tiempo real. Hay que tener en cuenta que la calidad visual depende directamente de la velocidad de Internet.

Los desarrolladores advierten que volar a velocidades extremas o en condiciones de bajo ancho de banda de Internet puede causar retrasos temporales en la carga de las imágenes. Esto puede afectar ligeramente la experiencia de vuelo. No obstante, el hecho de que el servicio sea gratuito y cuente con una base de mapas completa lo hace atractivo para muchos usuarios.

Para iniciar el simulador de vuelo, basta con entrar en el sitio web de Google Earth y seleccionar el modo correspondiente a través de los ajustes. Los usuarios pueden comenzar su vuelo desde varios puntos y emprender un viaje virtual alrededor del mundo. Esta actualización es parte de la estrategia de Google para convertir los datos geográficos no solo en una fuente de información, sino también en una herramienta de entretenimiento interactivo.