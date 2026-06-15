Reino Unido prohibirá las redes sociales para menores de 16 años

El gobierno del Reino Unido ha anunciado medidas drásticas para proteger a los menores de los efectos negativos del mundo digital. El primer ministro Keir Starmer reveló el lunes un plan para prohibir completamente el uso de redes sociales para niños menores de 16 años. Este paso está destinado a preservar la salud mental de los niños y protegerlos de las presiones en línea. Así lo informa Techcrunch.com noticias informa.

Las nuevas restricciones abarcarán plataformas populares como TikTok, Instagram, Facebook, X (antes Twitter), Snapchat y YouTube. Sin embargo, se espera que los mensajeros necesarios para la comunicación, como WhatsApp y Signal, queden exentos de esta prohibición. Además, el gobierno impondrá restricciones a los chatbots de "compañeros románticos" basados en AI, exigiendo que solo personas mayores de 18 años puedan utilizarlos.

Control parental y salud mental

Keir Starmer enfatizó que las redes sociales están haciendo que los niños sean infelices y obstaculizan su desarrollo saludable. "Cada padre lo ve con sus propios ojos: las redes sociales facilitan que los acosadores insulten y menosprecien a los niños. Los algoritmos están diseñados específicamente para clavar a los niños frente a la pantalla durante horas", señaló el jefe del gobierno británico.

El gobierno considera que funciones como el "scroll infinito" en las redes sociales son herramientas peligrosas que generan adicción. Esto afecta negativamente el ciclo de sueño, la lectura de libros y el juego al aire libre de los niños. La prohibición podría entrar en vigor a partir de la próxima primavera.

Experiencia internacional y opinión pública

El Reino Unido no es el primero en este sentido. Anteriormente, Australia fue el primer país del mundo en implementar tal prohibición. Actualmente, países como Canadá, Francia y Dinamarca también están trabajando en sus propios proyectos de ley restrictivos. Según los funcionarios británicos, su prohibición será mucho más amplia y estricta que la de otros países.

En encuestas realizadas por el gobierno, más del 83 por ciento de los padres destacaron que los daños de las redes sociales superan los beneficios. Aunque los expertos expresan dudas sobre cómo implementar técnicamente una prohibición a tan gran escala, Keir Starmer confía en que es posible.

Este tema también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que en nuestro país se debaten frecuentemente los problemas de la adicción de los jóvenes a las redes sociales y el ciberacoso. La experiencia británica podría servir de modelo para otros países, incluida la región de Asia Central, en el futuro.