Salesforce, una de las empresas líderes mundiales en tecnología en la nube y sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), ha realizado una nueva adquisición importante para fortalecer su posición en el sector de la AI. La compañía anunció oficialmente la compra de la plataforma Fin, especializada en servicio al cliente, por 3.600 millones de dólares. Se espera que este acuerdo inicie una nueva etapa en la carrera por crear agentes de AI para el sector corporativo. Así lo informa Techcrunch.com noticia informa.

La plataforma Fin, anteriormente conocida como Intercom, ofrece agentes de AI multicanal. Esta tecnología es capaz de resolver automáticamente las solicitudes de los clientes a través de diversos canales de comunicación como chats en vivo, WhatsApp, SMS, llamadas telefónicas y Slack. La dirección de Salesforce planea integrar al equipo de Fin y sus desarrollos en su plataforma Agentforce existente.

Nuevas capacidades de la plataforma Agentforce

Marc Benioff, CEO de Salesforce, destacó que las tecnologías de Fin harán que los sistemas automatizados que se están creando para los clientes corporativos de la empresa sean aún más eficientes. Con Agentforce, las empresas podrán configurar agentes de AI especializados que realicen tareas complejas sin intervención humana según sus necesidades. Esto servirá para acelerar los procesos de negocio y reducir costos.

Eoghan McCabe, cofundador y CEO de Fin, afirmó que este acuerdo abre nuevos horizontes para la empresa. Según sus palabras, los recursos de Salesforce acelerarán la mejora de agentes internos como el modelo Apex y Operator desarrollados por Fin. Cabe señalar que la estructura de dirección de la empresa no cambiará y McCabe continuará en su cargo de CEO.

Se espera que esta transacción se cierre en el cuarto trimestre del año fiscal 2027 de Salesforce (primeros meses de 2027 según el calendario). Este plazo está relacionado con las particularidades del sistema de informes financieros de la empresa. Según los expertos, esta inversión de 3.600 millones de dólares es parte de la estrategia de Salesforce para lograr una ventaja competitiva frente a gigantes tecnológicos como Microsoft y Google.

En un momento en que el interés por los sistemas de gestión corporativa y la AI también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, pasos como este de gigantes como Salesforce tienen una importancia significativa para el sector IT local. Las capacidades de soporte multilingüe de la plataforma Fin podrían utilizarse en el futuro para mejorar la calidad del servicio a los clientes en idioma uzbeko.

En general, el mercado del servicio al cliente basado en AI se está desarrollando rápidamente. La colaboración entre Salesforce y Fin se valora no solo como una integración tecnológica, sino como una alianza estratégica que podría cambiar completamente la cultura de comunicación de las empresas con sus clientes.