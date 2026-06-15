Amazfit presenta su nuevo reloj insignia — Cheetah 2 Pro

Amazfit, una empresa consolidada en el mercado de dispositivos inteligentes, ha presentado oficialmente su nuevo reloj insignia Cheetah 2 Pro, diseñado para atletas y corredores profesionales. El dispositivo destaca no solo por su durabilidad, sino también por sus materiales de alta tecnología y su batería de larga duración. Según ixbt.com, el nuevo modelo ya ha salido a la venta en los mercados de la CEI. Ixbt.com informa .

La caja del Amazfit Cheetah 2 Pro está fabricada con una aleación de titanio de grado 5 y un polímero de alta resistencia. Esto asegura que el reloj sea ligero y extremadamente duradero. El peso total del dispositivo es de solo 46 gramos, lo que garantiza que no haya incomodidades para los atletas que corren distancias de maratón.

Especificaciones técnicas y calidad de pantalla

El reloj está equipado con una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con una resolución de 466 × 466 píxeles. Lo más importante es que el brillo máximo de la pantalla alcanza los 3000 nits. Este valor permite leer fácilmente la información en la pantalla incluso en los días más soleados. La superficie de la pantalla está protegida por cristal de zafiro resistente a los arañazos.

El dispositivo ofrece un sistema de análisis exhaustivo para atletas. Cuenta con más de 170 modos deportivos, que controlan no solo la carrera, sino también los ejercicios de fuerza y los procesos de recuperación del organismo. Mediante sensores integrados, se monitorean constantemente la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre (SpO2).

Autonomía y precio

La capacidad de la batería es de 540 mAh, lo que garantiza el funcionamiento en los siguientes modos:

Uso normal — hasta 20 días;

Uso activo — hasta 7 días;

GPS continuo — hasta 29 horas.

Además, el reloj cuenta con una resistencia al agua de 5 ATM, lo que permite su uso seguro bajo la lluvia o en entrenamientos de natación. Gracias al altavoz y micrófono integrados, los usuarios también pueden responder llamadas.

Actualmente, el Amazfit Cheetah 2 Pro se vende en el mercado ruso por aproximadamente 38 mil rublos (unos 400 dólares estadounidenses). Se espera que este modelo aparezca pronto en las principales tiendas minoristas y plataformas de venta online en Uzbekistán, lo que será una gran noticia para los entusiastas del deporte locales.