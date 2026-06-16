2GIS se transforma en red social: se lanza el nuevo «Feed de amigos»

El servicio de cartografía 2GIS, muy popular entre los usuarios uzbekos, ha presentado su próxima gran actualización. Ahora, el servicio ya no es solo un mapa de navegación, sino que se está convirtiendo en una plataforma con elementos sociales. La nueva sección «Feed de amigos» (Lenta druzey) permite a los usuarios seguir las recomendaciones de sus seres queridos y autores interesantes. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, esta función agrupa la actividad de los usuarios en los contactos telefónicos y la lista de suscripciones en un único flujo. Ahora, los nuevos comentarios dejados por sus amigos, las fotos subidas por ellos y las calificaciones otorgadas pueden verse en una sección separada. Esto ayuda a confiar en la experiencia personal de los allegados al elegir lugares interesantes en la ciudad.

Capacidades del feed y mapa interactivo

La particularidad de la nueva función es que todos los eventos pueden seguirse no solo como una lista simple, sino también en un mapa interactivo. Esto permite al usuario ver en tiempo real a dónde han ido sus amigos y qué consejos han dejado cerca de su ubicación actual. Por ejemplo, en grandes ciudades como Tashkent o Samarcanda, será mucho más fácil conocer la opinión de los amigos sobre un restaurante o lugar de ocio recién inaugurado.

Los usuarios pueden configurar el contenido de su feed de forma independiente. Para ello, basta con añadir personas a la lista de «Amigos en el mapa» o simplemente suscribirse a autores interesantes sin compartir la geolocalización. Además, existe la posibilidad de filtrar la información cronológica por categorías como «alimentación» o «lugares de entretenimiento».

Cuestiones de privacidad y seguridad

Con la expansión de las funciones sociales, los desarrolladores de 2GIS han prestado especial atención a los ajustes de privacidad. Cada usuario define quién puede ver su actividad. A través de la configuración, el contenido puede hacerse visible para todos, solo para amigos, solo para suscriptores o cerrarse completamente.

Esta actualización es parte de la estrategia del servicio 2GIS para lograr una ventaja competitiva frente a rivales globales como Google Maps. Anteriormente, se habían añadido funciones de mensajería al servicio, además de los mapas y la información de organizaciones. Ahora, la aparición del «Feed» es un paso importante hacia la transformación de la plataforma en un ecosistema social completo.

Los expertos señalan que tales funciones sirven para aumentar el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación. Ahora se espera que las personas abran regularmente la aplicación 2GIS no solo para encontrar una dirección, sino también para obtener ideas sobre dónde pasar su tiempo libre.