Telegram bloqueado en India: fraudes en exámenes nacionales son la causa

El gobierno de la India ha ordenado la prohibición temporal del uso del mensajero Telegram antes de los exámenes de ingreso a las escuelas de medicina más grandes del país (NEET (UG)). Esta decisión se tomó con el objetivo de frenar las actividades de grupos criminales dedicados a la venta ilegal de preguntas de examen y al engaño de los estudiantes. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según datos de la National Testing Agency (NTA), las restricciones estarán vigentes hasta el 22 de junio. Esta medida se consideró necesaria para garantizar la seguridad de la información durante las pruebas de recuperación que tendrán lugar el 21 de junio. La agencia teme que los estafadores utilicen la plataforma para distribuir hojas de examen falsas y difundir información errónea entre los aspirantes.

La función de editar mensajes también podría ser limitada

Se espera que Telegram no solo sea bloqueado por completo, sino que algunas de sus funciones también queden bajo control. Específicamente, el gobierno ha solicitado a la administración del mensajero que desactive la opción de editar mensajes hasta el 30 de junio. Los funcionarios de la NTA señalan que los estafadores utilizan precisamente esta función para crear falsas evidencias de que las preguntas del examen fueron filtradas previamente.

Estas medidas drásticas se implementan de acuerdo con la sección 69A de la Ley de Tecnologías de la Información de la India. Esta sección otorga al Estado el derecho de bloquear servicios y contenidos en línea para mantener el orden público. Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por defensores de los derechos digitales.

Organizaciones como la Internet Freedom Foundation califican el cierre total de la plataforma Telegram como una "medida desproporcionada". En su opinión, sería más efectivo combatir únicamente el contenido ilegal en lugar de bloquear un medio de comunicación entero. Los expertos consideran este bloqueo como una solución temporal que no resuelve la raíz del problema.

El mercado más grande para el mensajero está en riesgo

La India es el mercado más grande del mundo para Telegram en términos de número de descargas. Por lo tanto, esta prohibición temporal podría tener un impacto significativo en la reputación global y la base de usuarios del mensajero. No obstante, al momento de publicarse las noticias, se observó que Telegram seguía activo en territorio indio y que la función de edición aún operaba.

Cabe recordar que la controversia en torno a los exámenes NEET (UG) comenzó el mes pasado debido a un escándalo de filtración de preguntas. Actualmente se llevan a cabo investigaciones federales sobre este caso y el gobierno intenta reformar el sistema nacional de pruebas. La situación con Telegram es una confirmación más del creciente control sobre las plataformas digitales en la India.