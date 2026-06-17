La revolución Slowtech: ¿por qué la gente abandona los smartphones modernos por gadgets antiguos?

El mundo de la tecnología moderna evoluciona a una velocidad sin precedentes, digitalizando cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, recientemente ha cobrado fuerza entre los usuarios una tendencia opuesta: el movimiento "slowtech" (tecnología lenta). Cansadas de las notificaciones constantes, el contenido infinito y la presión de los algoritmos, las personas prefieren volver conscientemente a dispositivos antiguos, más simples y con funciones limitadas. Sobre esto, informa Techcrunch.com.

Recientemente, la aparición de un enorme póster publicitario del iPod Shuffle en el metro de Nueva York sorprendió a muchos. Tony Fadell, uno de los fundadores del iPod y diseñador del dispositivo, señaló en una entrevista con TechCrunch su asombro al ver que su producto de hace veinte años se promociona hoy bajo el lema "tiempo de pantalla cero". Según él, esto es una señal clara de saturación tecnológica.

Fatiga digital y la necesidad de "fricción"

Hoy en día, los smartphones pueden hacer casi todo: desde pedir comida hasta programar citas. Sin embargo, esta comodidad ha traído consigo una conectividad constante y agotamiento. Según Joy Howard, directora de marketing de Back Market, la gente está cansada de optimizar cada minuto de su vida. Ya no buscan más utilidad de la tecnología, sino tranquilidad y la capacidad de concentrarse.

Curiosamente, los usuarios modernos ahora ven la "fricción" (la ligera complejidad de un proceso), que antes se consideraba una deficiencia tecnológica, como una ventaja. Por ejemplo, para escuchar música con un iPod, es necesario conectarlo a una computadora y cargar las canciones manualmente. Este proceso permite al usuario valorar su elección y escuchar conscientemente la música que desea, no lo que sugiere un algoritmo.

La nueva era de los gadgets retro

Entre la generación joven, que no conoció el mundo sin smartphones, ha aumentado drásticamente la demanda de los siguientes dispositivos:

Auriculares con cable: libres de problemas de conexión Bluetooth y estéticamente atractivos;

Cámaras digitales antiguas: la imposibilidad de subir fotos instantáneamente a las redes sociales permite disfrutar más del proceso;

Consolas de juegos retro: ofrecen una experiencia de juego pura, sin anuncios ni contenido de pago;

Reproductores de CD y discos de vinilo: permiten sentir la música físicamente.

Esta tendencia no es simple nostalgia, sino un intento de proteger la atención humana. Las cámaras antiguas no pueden subir historias a Instagram, los juegos retro no molestan con anuncios de apuestas y el iPod reproduce la música que realmente amas, no la que probablemente te guste.

Austin Murray, exfundador de JAMDAT, recuerda que a principios de los 2000 la gente se reía de la idea de jugar en el teléfono. Hoy, la humanidad está dispuesta a gastar millones de dólares para volver a la simplicidad de aquella época. El movimiento slowtech nos recuerda que la tecnología no debe controlar nuestra vida, sino que nosotros debemos decidir cuándo y cómo utilizarla.