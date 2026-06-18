Anthropic supera a OpenAI por primera vez en el mercado corporativo

La competencia en el campo de la AI ha alcanzado una nueva etapa: a finales de mayo, Anthropic logró superar por primera vez a su principal competidor, OpenAI, en términos de cuota de gasto empresarial. Según datos de la plataforma Ramp, la cuota de Anthropic en los fondos gastados por clientes corporativos en servicios de AI alcanzó el 41 %, mientras que la de OpenAI fue del 39,5 %. Así lo informa Ixbt.com.

El éxito de la compañía se explica especialmente por la alta demanda de la familia de modelos Claude Opus. Las empresas utilizan ampliamente estos modelos a través de API para la programación y tareas analíticas complejas. En medio del crecimiento de los indicadores financieros, Anthropic atrajo 65 mil millones de dólares en inversiones y la valoración total de la empresa se estimó en 965 mil millones de dólares. Asimismo, la compañía se prepara para un proceso de IPO (oferta pública inicial) tras su primer trimestre rentable.

Conflictos con la Casa Blanca y restricciones de exportación

A pesar de los indicadores financieros exitosos, Anthropic enfrentó un serio conflicto regulatorio con el gobierno de EE. UU. La administración del presidente Donald Trump envió una solicitud oficial para limitar el uso de los nuevos modelos. Específicamente, se prohibió que personas que no sean ciudadanos estadounidenses, incluidos los empleados extranjeros de la propia empresa, utilicen los modelos Mythos 5 y Fable 5.

Tras esta presión, Anthropic se vio obligada a retirar dichos modelos del mercado. Aunque oficialmente se justificó por restricciones de exportación, los expertos del sector lo vinculan con vulnerabilidades en los sistemas de seguridad del modelo Fable 5. Anteriormente, la propia empresa había expresado preocupación de que sus modelos más potentes pudieran usarse para buscar errores de software o con fines peligrosos, limitando su acceso.

Los conflictos con el gobierno tienen raíces más profundas. En marzo de este año, la administración de EE. UU. incluyó a Anthropic en la lista de proveedores de alto riesgo para la cadena de suministro. Esto se debió a que la empresa se negó a proporcionar sus modelos para la creación de sistemas de vigilancia masiva y armas autónomas.

Incertidumbres futuras y perspectivas de IPO

Actualmente, el sector corporativo sigue invirtiendo en modelos confiables como Claude Opus. Para los representantes empresariales, el aumento de la productividad mediante la AI sigue siendo más importante que las presiones políticas. Sin embargo, la situación política alrededor de Anthropic podría ensombrecer los planes de salida a bolsa de la compañía.

Los expertos señalan que el crecimiento de los indicadores comerciales y la presión política simultánea generan incertidumbre para los inversores. Por un lado, la empresa está logrando el liderazgo tecnológico, pero por otro, debe soportar procesos regulatorios complejos bajo control estatal. Este será uno de los factores principales que afecten el valor de mercado de la empresa antes del IPO.