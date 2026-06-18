Misterio en las profundidades del cosmos: identificada la fuente de uno de los neutrinos más potentes de la historia

Un equipo internacional de astrónomos ha logrado localizar el punto de origen de una de las señales de neutrinos de más alta energía registradas en la Tierra. El evento IC 210922A, detectado en septiembre de 2021 por el observatorio IceCube en la Antártida, fue durante mucho tiempo un enigma para el mundo científico. La energía de esta partícula fue de aproximadamente 750 TeV, uno de los valores más altos en la historia de las observaciones modernas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Inicialmente, los científicos buscaron la fuente de esta señal en la región de la constelación de Eridanus utilizando los telescopios espaciales Fermi y Swift, pero los métodos tradicionales no dieron resultados. Solo después de analizar los datos del telescopio submilimétrico JCMT y el radiotelescopio SMA, ubicados en Hawái, se aclaró el panorama real. Los investigadores descubrieron la galaxia JCMT0402-0424, previamente desconocida para la ciencia y oculta tras densas nubes de gas y polvo.

La asombrosa potencia de una galaxia oculta

Esta galaxia recién descubierta se encuentra a unos 13.000 millones de años luz de la Tierra. Es casi invisible en el rango óptico, pero se ha comprobado que es extremadamente activa en ondas submilimétricas. A pesar de su tamaño compacto, este objeto forma nuevas estrellas decenas o incluso cientos de veces más rápido que la Vía Láctea. Se presume que precisamente este proceso generó el potente flujo de neutrinos.

Según Yudji Urata, investigador de la Universidad Nacional Central de Taiwán, este tipo de galaxias compactas y formadoras de estrellas podrían ser comunes en el universo. Según los cálculos de los científicos, hasta el 20 % del flujo de partículas difusas que registra el observatorio IceCube es producido por galaxias lejanas y ocultas como esta. Esto abre una nueva página en la comprensión de la radiación de fondo de neutrinos del universo.

El efecto de lente gravitacional y la importancia del descubrimiento

El efecto de lente gravitacional desempeñó un papel decisivo en el estudio de la galaxia JCMT0402-0424. Otra galaxia situada en la línea de visión amplificó la luz proveniente del objeto lejano mediante su propia gravedad. Los análisis mostraron la presencia de nubes de gas y polvo extremadamente densas en el centro de la galaxia. Los procesos de alta energía que ocurren en este entorno causaron una de las explosiones de neutrinos más potentes de la historia.

Este descubrimiento ayuda a comprender mejor no solo el origen de los neutrinos, sino también el proceso de formación de las galaxias en el universo temprano. Los resultados de esta investigación demuestran que en los puntos más remotos del cosmos ocurren procesos más activos de lo que imaginábamos. Se espera que en el futuro el estudio de tales objetos «ocultos» se convierta en una de las direcciones principales de la astrofísica moderna.