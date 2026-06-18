MapTap: el nuevo juego de geografía intelectual que desplaza a Wordle

Mientras el famoso juego Wordle celebra su quinto aniversario, muchos usuarios afirman que empiezan a aburrirse de los acertijos diarios de búsqueda de palabras. Actualmente, un nuevo proyecto geográfico llamado MapTap se está volviendo popular entre los entusiastas de los juegos intelectuales. Este juego no solo pone a prueba los conocimientos, sino que también permite a los usuarios explorar visualmente el mapa del mundo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

MapTap está disponible como navegador web y aplicación móvil, ofreciendo a los usuarios cinco preguntas geográficas cada día. La condición principal es encontrar y marcar con precisión una ciudad, un lugar histórico o una isla en el mapa mundial. Por cada intento, se otorgan de 0 a 100 puntos según la precisión de la distancia. El nivel de las preguntas va de lo simple a lo complejo: si la primera pregunta es una megápolis como Londres, la última puede ser una pequeña isla-estado en el Océano Pacífico.

Mecánicas de juego y particularidades

El sistema de puntuación de MapTap está diseñado de manera única. Los puntos acumulados en las últimas preguntas, las más difíciles, se multiplican por 2 o 3, lo que permite evaluar el resultado total en un sistema de 1000 puntos. Según The Verge, obtener más de 900 puntos se considera un resultado excelente. Al igual que en Wordle, existe la función de compartir los resultados con amigos en redes sociales y grupos de mensajería.

La diferencia de este proyecto respecto a otros juegos geográficos (como Worldle o Globle) es que no deja al usuario en un callejón sin salida. Incluso si no conoce el nombre del país, puede marcar un punto aproximado en el mapa, sacar conclusiones de su error y ver la distancia. Esto convierte el proceso de juego en una aventura emocionante en lugar de una búsqueda aburrida.

Importancia educativa y datos interesantes

MapTap no es solo una herramienta para pasar el tiempo, sino también una potente plataforma educativa. Al final de cada juego, se proporciona al usuario información breve pero sustancial sobre los lugares encontrados. Por ejemplo, uno de los juegos recientes estuvo dedicado a la vida y los viajes del famoso viajero del siglo XIV Ibn Battuta, donde los usuarios realizaron un viaje virtual por África, Asia y la península Ibérica.

El juego está destinado no solo a los expertos en geografía, sino también a los curiosos. Aunque quienes conocen bien el mapa tienen ventaja, cualquier persona puede mejorar significativamente sus conocimientos jugando regularmente. Por ejemplo, encontrar un punto exacto en grandes archipiélagos como Indonesia o diferenciar las islas en las costas de Italia se convierte en una habilidad con el tiempo.

Hoy en día, MapTap se ha convertido en un campo excelente para las disputas en equipo. Se están popularizando los concursos entre amigos para ver quién encuentra con más precisión el lugar de la batalla de Midway o quién conoce mejor los puntos más remotos del mundo. Este tipo de juegos sirven como uno de los métodos más efectivos para ampliar la visión del mundo mediante tecnologías digitales.