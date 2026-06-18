¿El fin de la era de los smartphones: por qué el movimiento « Slowtech » se está volviendo popular?

En el mundo moderno, los smartphones se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, pero sus posibilidades infinitas están agotando a la humanidad. Recientemente, ha surgido una nueva tendencia en el mundo tecnológico llamada « Slowtech » (tecnología lenta). Este movimiento insta a los usuarios a abandonar los algoritmos distractores y regresar a dispositivos más simples y con funciones limitadas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Recientemente, apareció un enorme póster publicitario del reproductor iPod Shuffle en el metro de Nueva York. El diseñador del dispositivo, Tony Fadell, conocido como el «padre del iPod», también quedó sorprendido por esto. En una entrevista con TechCrunch, señaló que ver su producto creado hace 20 años siendo promocionado hoy bajo el lema «Tiempo de pantalla igual a cero» fue como ver una foto de su propio hijo.

Hoy en día, servicios como Apple Music o Spotify permiten el acceso instantáneo a más de 100 millones de canciones. Sin embargo, esta elección infinita está provocando un agotamiento mental en las personas. Según Joy Howard, directora de marketing de Back Market, la gente está cansada de optimizar cada minuto de su vida y ahora desea utilizar la tecnología de manera consciente.

El nuevo atractivo de las tecnologías antiguas

Lo curioso es que esta tendencia es popular principalmente entre los jóvenes que nunca han visto un mundo sin smartphones. Para ellos, los auriculares con cable, las consolas de juegos retro, los CD y las cámaras digitales sencillas tienen un encanto especial. Estos dispositivos no intentan robar la atención del usuario, ya que no tienen funciones para subir fotos a redes sociales ni molestan con mensajes publicitarios.

La idea principal del movimiento « Slowtech » es devolver ciertas « fricciones » a la vida. Mientras que antes las empresas tecnológicas buscaban eliminar cualquier dificultad, ahora los usuarios ven estas comodidades como factores que vulneran sus límites personales. Por ejemplo, en un iPod simplemente escuchas una canción, sin que los algoritmos te impongan lo que debe gustarte.

Austin Murray, jefe de JAMDAT, quien sentó las bases de la industria de los juegos móviles hace veinte años, recuerda que en aquel entonces la gente se reía de la idea de jugar en un teléfono móvil. Hoy la situación es totalmente opuesta: la gente busca formas de desconectarse de la pantalla del smartphone.

En el mercado de Uzbekistán también se pueden ver indicios de esta tendencia. Entre los jóvenes del país, crece el interés por las cámaras digitales antiguas y los reproductores de casetes. No es solo nostalgia, sino el deseo de escapar del ruido digital y disfrutar de momentos reales. La « Slowtech » no es renunciar totalmente a la tecnología, sino evitar que esta tome el control de nuestra vida.