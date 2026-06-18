Inteligencia artificial y amor: usuarios de apps de citas en EE. UU. descontentos con la tecnología

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Inteligencia artificial y amor: usuarios de apps de citas en EE. UU. descontentos con la tecnología

Mientras las tecnologías modernas se infiltran en todos los aspectos de nuestra vida, la confianza en la inteligencia artificial (AI) en materia de relaciones humanas y citas sigue siendo baja. Un estudio realizado por Match Group, propietaria de plataformas populares como Tinder, Hinge y OkCupid, muestra que casi la mitad de los usuarios tienen una actitud negativa hacia la intervención de la AI en las relaciones amorosas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

De los 1 000 usuarios de entre 18 y 39 años que participaron en la encuesta, el 47 % afirmó que no le gusta el uso de la AI en el proceso de citas. Esto indica que las personas temen que la tecnología reemplace las emociones humanas. Según el informe de Match Group, la resistencia es mayor entre las mujeres: el 51 % de las mujeres de 18 a 24 años afirmó que rechazaría salir con alguien que utilice aplicaciones de compañía AI.

El límite entre la ayuda tecnológica y la sinceridad humana

A pesar de esto, los usuarios no rechazan la AI por completo. El 64 % de los participantes en el estudio reconoció que la AI podría facilitar el proceso de citas. Los usuarios esperan que la tecnología ayude en cuestiones técnicas, como elegir las mejores fotos para el perfil o escribir una descripción más interesante. Es decir, las personas quieren delegar las «partes difíciles» a la técnica y conservar la parte sincera y humana de la comunicación.

Actualmente, aplicaciones como Tinder están invirtiendo grandes sumas para implementar herramientas de AI, y Bumble ha lanzado un asistente digital especializado llamado Bee. Incluso algunas startups promueven la idea de «bots personales» que hablen entre sí en lugar de los usuarios. Sin embargo, los expertos de Match Group subrayan que tales enfoques podrían no ser aceptados por la sociedad, ya que la frase «nuestros bots se pusieron de acuerdo» nunca podrá ser la base de una cita romántica.

Situación y tendencias en el mercado de Uzbekistán

En Uzbekistán, plataformas internacionales como Tinder y Mamba, así como servicios de citas locales, se están volviendo populares. Aunque no se hayan realizado estudios tan extensos aquí, es natural que las tendencias globales también afecten a la audiencia local. Para los usuarios uzbekos, la sinceridad en la comunicación y la autenticidad del interlocutor siguen siendo primordiales.

En conclusión, la lección principal para los desarrolladores de aplicaciones de citas es clara: las personas no quieren entablar una relación amorosa con un robot ni vivir una experiencia artificial con demasiada intervención tecnológica. La AI debe ser solo una herramienta de apoyo, mientras que la comunicación y las emociones deben quedar en manos humanas.

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Nodirbek Razzokov
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