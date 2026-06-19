Procesadores de plástico y chips falsos: aparecen maquetas de GeForce RTX 4090 en los mercados

Mientras la demanda de tarjetas gráficas de alto rendimiento aumenta en el mercado mundial, los estafadores están ideando nuevos métodos de engaño. Según datos recientes, han salido a la venta copias falsas del modelo GeForce RTX 4090, uno de los procesadores gráficos más potentes de NVIDIA, cuya apariencia externa es idéntica a la original, pero cuyo interior es completamente inservible. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Un tecnobloguer de la plataforma china Bilibili dio detalles sobre este caso. Según él, un comprador adquirió una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 bajo la marca ASUS. La carcasa, el peso, los conectores de alimentación e incluso el marcado no levantaron sospechas. Sin embargo, después de que la tarjeta no funcionara al conectarla a la computadora, se abrió el sistema de enfriamiento y se reveló la realidad.

Chip de plástico y componentes fabricados en 2030

Según ixbt.com, en el interior de la tarjeta, en lugar del verdadero processeur gráfico AD102, se instaló una simple pieza de plástico con una marca grabada con láser. Lo más curioso es que los estafadores cometieron un error en el marcado: la fecha en el dispositivo indica que fue fabricado en 2030. Esto no es un simple descuido en el proceso de producción, sino un intento descarado de engañar a los compradores.

Además, se determinó que los chips de memoria en la placa de la tarjeta gráfica también son inservibles o productos defectuosos. Esta situación difiere drásticamente de los esquemas de fraude anteriores. Antes, los criminales modificaban el BIOS de tarjetas gráficas antiguas para presentarlas como modelos nuevos. En ese caso, el comprador obtenía al menos un dispositivo funcional, aunque con menor potencia. En la situación actual, los compradores reciben simplemente una maqueta de plástico a cambio de una gran suma de dinero.

El impacto de la AI y las medidas de seguridad

Según los expertos, el aumento de estos productos falsos está directamente relacionado con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y la escasez global de chips de NVIDIA. Dispositivos potentes como la GeForce RTX 4090 se han convertido en herramientas esenciales no solo para los gamers, sino también para los especialistas que trabajan con redes neuronales. La alta demanda y la oferta limitada crean condiciones favorables para los estafadores.

Teniendo en cuenta que los precios de las tarjetas gráficas también son significativamente altos en el mercado de Uzbekistán, las medidas de precaución son muy importantes para los compradores locales. Los expertos recomiendan evitar tiendas en línea sospechosas y precios extremadamente bajos, y comprar productos solo a través de distribuidores oficiales o vendedores confiables con garantía.

Asimismo, al comprar una tarjeta gráfica, es necesario probarla en el lugar con la ayuda de programas especializados (como GPU-Z) y, si es posible, verificar el número de serie a través del sitio web del fabricante. De lo contrario, no es raro convertirse en víctima de un «juguete» costoso, perfecto por fuera pero vacío por dentro.