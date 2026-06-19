El bloqueo de Telegram en India dispara el demanda de VPN y mensajería alternativa

Tras la restricción temporal del acceso al mensajero Telegram por parte del gobierno indio para combatir el fraude en los exámenes, la demanda de servicios VPN y aplicaciones de comunicación alternativas ha crecido a niveles sin precedentes en el país. Según la empresa de análisis Appfigures, el día en que se anunciaron las restricciones se registró la cifra más alta de descargas de aplicaciones VPN en India desde principios de 2025. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los datos estadísticos, las descargas diarias de los principales servicios VPN aumentaron un 49 %, pasando de un promedio de 139 000 a 208 000. Servicios como Proton VPN y Turbo VPN se convirtieron en los más populares entre los usuarios. La aplicación Proton VPN aumentó sus descargas en un 113 % en la Apple App Store y en un 64 % en la plataforma Google Play. Asimismo, servicios reconocidos como NordVPN y ExpressVPN también registraron un crecimiento significativo.

Seguridad de los exámenes y decisión gubernamental

La restricción de la plataforma Telegram hasta el 22 de junio se debió a la activación de defraudadores antes del NEET (Undergraduate), el examen de ingreso más grande del país. El gobierno de India sostiene que esta medida es necesaria para evitar la distribución de preguntas falsas de examen y el engaño a los aspirantes. Sin embargo, la administración de Telegram ha recurrido al Tribunal Superior de Delhi contra esta decisión, argumentando que se debe luchar contra contenidos específicos en lugar de bloquear toda la plataforma.

Según informa TechCrunch, la empresa Proton indicó que el número de registros desde India aumentó un 120 % respecto a las cifras habituales. Los representantes de la empresa califican esta situación como «extremadamente notable», ya que el mercado indio ya es uno de los más grandes para este servicio. El servicio canadiense Windscribe también confirmó que las descargas de su aplicación aumentaron un 89 %.

Migración a mensajerías alternativas

Los usuarios no solo están eludiendo el bloqueo a través de VPN, sino que también están migrando a otras mensajerías seguras en lugar de Telegram. Según datos de Appfigures, las descargas de la aplicación Signal en India aumentaron un 322 % en Google Play y un 72 % en la App Store. Asimismo, se observó que el interés por el mensajero Viber aumentó un 216 %.

Según los expertos, esta tendencia es típica de regiones donde la libertad de Internet está restringida o ciertos servicios populares están bloqueados. Los analistas de Sensor Tower señalan que a mediados de junio, la tasa de crecimiento de todas las aplicaciones en la categoría VPN compensó totalmente la caída de las semanas anteriores.

Actualmente, esta situación entre el gobierno de India y los gigantes tecnológicos ha vuelto a poner en el orden del día la cuestión del equilibrio entre la seguridad digital y la libertad de información. Aunque se espera que la restricción de Telegram sea temporal, la migración masiva de usuarios hacia herramientas alternativas podría tener un impacto significativo en la coyuntura del mercado.