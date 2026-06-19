Epic Games revoluciona la industria del juego: IA integrada en Unreal Engine 5.8

Unreal Engine, considerada la plataforma tecnológica líder de la industria del juego, ha presentado su versión 5.8. Esta actualización no es simplemente una etapa más, sino un punto de inflexión crucial que inicia la era de la inteligencia artificial (AI) en el proceso de creación de juegos. Por primera vez, Epic Games ha integrado grandes modelos de lenguaje (LLM) directamente en el núcleo del motor de juego, lo que ofrece a los desarrolladores posibilidades totalmente nuevas para crear mundos. Así lo informa Ixbt.com.

La novedad central de la nueva versión es un plugin experimental llamado Model Context Protocol (MCP), que permite conectar cualquier LLM a los sistemas internos del motor. Según ixbt.com, esta tecnología puede interactuar directamente con componentes complejos como Blueprints, mallas 3D, materiales y sistemas de iluminación. Ahora, la AI no solo puede escribir texto, sino también colocar objetos en la escena del juego, construir cadenas lógicas e incluso realizar tareas de optimización.

Ayuda de agentes AI en la creación de juegos

Epic Games utilizó el modelo Claude Code de Anthropic para demostrar sus nuevas capacidades. Durante la prueba, la AI seleccionó independientemente los objetos necesarios de una biblioteca digital, los colocó en la escena y configuró el sistema de iluminación basándose en una imagen proporcionada. Esto permite automatizar las tareas técnicas que consumen mucho tiempo de los diseñadores de juegos, permitiéndoles centrarse más en el proceso creativo.

Tecnológicamente, UE 5.8 incluye una serie de otras actualizaciones importantes. Con el nuevo sistema Mesh Terrain, ahora es fácil crear paisajes 3D complejos, incluyendo acantilados suspendidos, túneles e "islas flotantes", que eran difíciles de crear con métodos tradicionales. Además, la tecnología MegaLights ha sido mejorada para alcanzar una velocidad de 60 FPS en consolas modernas.

Un paso hacia el futuro: Unreal Engine 6 y MetaHuman

La aparición del modo Lumen Lite es especialmente significativa para los desarrolladores de juegos y diseñadores gráficos. Este modo proporciona una iluminación de alta calidad incluso en dispositivos menos potentes, específicamente en consolas como la próxima Nintendo Switch 2. El sistema MetaHuman también se ha ampliado considerablemente: ahora es posible transferir los movimientos completos del cuerpo humano a un personaje digital mediante una cámara simple, sin equipos complejos.

Representantes de Epic Games señalan que la versión Unreal Engine 5.8 servirá como base para Unreal Engine 6, esperado para 2027. En el motor de sexta generación, la AI no será una función adicional, sino la herramienta de trabajo principal. La compañía planea lanzar la primera versión de prueba de UE6 a finales de 2027, orientada a minimizar las tareas rutinarias en la producción de juegos.

Aunque muchos expertos del sector ven con escepticismo la entrada de la AI generativa en la industria del juego, Epic Games ve esta dirección como el nuevo estándar de creación. Se espera que tales cambios lleven en el futuro no solo la calidad visual de los juegos, sino también la velocidad y complejidad de su creación a un nuevo nivel.