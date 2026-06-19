La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha criticado duramente los planes de la Unión Europea para redistribuir las frecuencias satelitales. Representantes de la empresa señalan que las nuevas normativas propuestas por la Comisión Europea podrían limitar la tecnología de conexión directa de smartphones a satélites y afectar negativamente la calidad de las comunicaciones a nivel global. Así lo informa Ixbt.com.

En una petición oficial enviada a la Comisión Europea, SpaceX afirma que esta iniciativa de la UE privaría a los usuarios europeos de capacidades de comunicación modernas y causaría graves problemas en los servicios de emergencia. Específicamente, según Bloomberg, tales restricciones podrían representar una amenaza directa a la seguridad de las comunicaciones en Ucrania, donde el sistema Starlink se utiliza activamente.

Interferencias y barreras técnicas

La Unión Europea planea crear su propia constelación de satélites IRIS² y pretende utilizar un sistema de radiofrecuencias híbrido para este proyecto. Según los expertos de SpaceX, este sistema podría generar conflictos técnicos (interferencias) con los servicios de Starlink. Esto pondría en riesgo no solo las comunicaciones comerciales, sino también el funcionamiento estable de los servicios de rescate y emergencias en Ucrania.

La Comisión Europea había anunciado previamente su intención de limitar el acceso de operadores extranjeros a la banda de frecuencias alrededor de 2 GHz. Esta banda es fundamental para la tecnología de conexión directa de smartphones a satélites (direct-to-cell). Actualmente, las empresas estadounidenses Viasat y EchoStar operan en este espectro, pero sus licencias expiran en 2027.

Intereses políticos y realidad económica

Al criticar el plan de la UE, los representantes de SpaceX subrayan que la Unión está dando más importancia al país de registro del operador que a la realidad económica y técnica. La empresa considera que este enfoque asfixia la innovación y podría crear barreras artificiales en el ecosistema global de comunicaciones satelitales.

Cabe recordar que Starlink actualmente proporciona servicios de transmisión de datos en Ucrania en colaboración con los operadores Kyivstar y Veon. Este sistema de comunicación es vital para la infraestructura crítica del país, y cualquier fallo técnico o conflicto de frecuencias podría tener consecuencias graves.

Según TASS y otras agencias de noticias internacionales, la Unión Europea busca reducir su dependencia de las tecnologías de EE. UU. creando su propia red satelital independiente. Sin embargo, SpaceX teme que estas acciones reduzcan la calidad de los servicios actuales y perjudiquen los estándares globales de comunicación.