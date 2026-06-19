Yandex Ritmi abre sus puertas financieras: ahora los nuevos blogueros también pueden generar ingresos

La plataforma Yandex Ritmi ha implementado cambios revolucionarios en su política de monetización. Ahora, ya no es necesario tener miles de seguidores para empezar a ganar dinero en la plataforma. La empresa ha eliminado por completo la restricción sobre el número mínimo de seguidores, lo que crea grandes oportunidades para los creadores de contenido que recién comienzan. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anteriormente, para registrarse y generar ingresos en este servicio, el autor debía tener al menos 1 000 seguidores en sus redes sociales. Según ixbt.com, esta decisión se debe a los cambios en las exigencias de los anunciantes. Actualmente, para las marcas, no importan tanto las cifras brutas, sino la participación de la audiencia y la relevancia del contenido.

Nuevas normas y condiciones de monetización

Según las nuevas reglas, basta con que el autor proporcione un enlace a su perfil público y demuestre que ya ha recomendado productos anteriormente. La solicitud pasa entonces por un proceso de moderación. Los usuarios aprobados podrán escribir publicaciones sobre productos, crear colecciones temáticas y compartir enlaces especiales.

Cabe destacar que el contenido creado por los autores aparece no solo dentro del servicio, sino también en el feed de recomendaciones de la página principal de ya.ru. Esto permite a los blogueros con audiencias pequeñas lograr un mayor alcance y promocionar su propia marca.

El proceso de monetización funciona bajo el modelo CPA (Cost Per Action). Es decir, el autor no recibe pagos solo por el número de visualizaciones, sino por las acciones concretas de los usuarios, como realizar un pedido o enviar una solicitud. Este sistema es una fuente de ingresos justa y transparente tanto para el anunciante como para el creador de contenido.

¿Cuál es el nivel de ingresos?

Según datos de Yandex Ritmi, los participantes activos que publican regularmente material de calidad en la plataforma ganan un promedio de hasta 160 000 rublos al mes. Los ingresos mensuales de los blogueros más exitosos pueden alcanzar los 400 000 rublos. Estas cifras son sin duda una experiencia interesante para los profesionales del marketing digital y los freelancers.

Estos cambios confirman una vez más que la era de los "microinfluencers" ha comenzado en el mercado de medios moderno. Ahora, cualquier persona que cree contenido de calidad y útil, aunque tenga una audiencia pequeña, puede colaborar con grandes plataformas tecnológicas y tener una fuente de ingresos estable.